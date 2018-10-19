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72-летний Вячеслав Добрынин попал в больницу

Известный российский музыкант Вячеслав Добрынин попал в больницу. О проблемах со здоровьем 72-летнего «Доктора Шлягера» сообщил его директор Сергей Карпов.

72-летний Вячеслав Добрынин попал в больницу

Первоначально в СМИ возникли слухи о том, что причиной госпитализации стал инсульт. Но по словам Карпова, у Добрынина «все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно».

В 1996 году Вячеслав Добрынин стал Народным артистом РФ. Он известен широкой публике по узнаваемым хитам «Не сыпь мне соль на рану», «На теплоходе музыка играет», «Синий туман» и др.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:52

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