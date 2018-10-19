72-летний Вячеслав Добрынин попал в больницу





Первоначально в СМИ возникли слухи о том, что причиной госпитализации стал инсульт. Но по словам Карпова, у Добрынина «все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно».В 1996 году Вячеслав Добрынин стал Народным артистом РФ. Он известен широкой публике по узнаваемым хитам «Не сыпь мне соль на рану», «На теплоходе музыка играет», «Синий туман» и др.