72-летний Вячеслав Добрынин попал в больницу
Известный российский музыкант Вячеслав Добрынин попал в больницу. О проблемах со здоровьем 72-летнего «Доктора Шлягера» сообщил его директор Сергей Карпов.
Первоначально в СМИ возникли слухи о том, что причиной госпитализации стал инсульт. Но по словам Карпова, у Добрынина «все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно».
В 1996 году Вячеслав Добрынин стал Народным артистом РФ. Он известен широкой публике по узнаваемым хитам «Не сыпь мне соль на рану», «На теплоходе музыка играет», «Синий туман» и др.
Первоначально в СМИ возникли слухи о том, что причиной госпитализации стал инсульт. Но по словам Карпова, у Добрынина «все нормально, только немного приболел. Инсульта нет точно».
В 1996 году Вячеслав Добрынин стал Народным артистом РФ. Он известен широкой публике по узнаваемым хитам «Не сыпь мне соль на рану», «На теплоходе музыка играет», «Синий туман» и др.
Общество
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 12:52