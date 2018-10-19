Эксперты: Компьютеры Samsung более надежные, чем Apple





Аналитики отмечают, что еще в прошлом году первое место рейтинга занимали купертиновцы, но теперь ситуация кардинально изменилась. Доля американского рынка Samsung составляет 6,4%, и специалисты Rescuecom оценили ее в 1,63% случаев от общего объема заказов. Доля Apple на рынке составляет 12,7%, но ее оценили в 8,7%. В пресс-службе компании отмечают, что компьютеры Samsung являются лучшим вариантом, предлагающим не только самые передовые технологии, но и доступную стоимость.