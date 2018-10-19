Эксперты: Компьютеры Samsung более надежные, чем Apple
Американские эксперты Rescuecom, специализирующиеся на сервисном обслуживании компьютерной техники, составили рейтинг самых надежных компьютеров текущего года. Они признали ПК Samsung более надежными, чем Apple.
Аналитики отмечают, что еще в прошлом году первое место рейтинга занимали купертиновцы, но теперь ситуация кардинально изменилась. Доля американского рынка Samsung составляет 6,4%, и специалисты Rescuecom оценили ее в 1,63% случаев от общего объема заказов. Доля Apple на рынке составляет 12,7%, но ее оценили в 8,7%. В пресс-службе компании отмечают, что компьютеры Samsung являются лучшим вариантом, предлагающим не только самые передовые технологии, но и доступную стоимость.
Аналитики отмечают, что еще в прошлом году первое место рейтинга занимали купертиновцы, но теперь ситуация кардинально изменилась. Доля американского рынка Samsung составляет 6,4%, и специалисты Rescuecom оценили ее в 1,63% случаев от общего объема заказов. Доля Apple на рынке составляет 12,7%, но ее оценили в 8,7%. В пресс-службе компании отмечают, что компьютеры Samsung являются лучшим вариантом, предлагающим не только самые передовые технологии, но и доступную стоимость.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:15