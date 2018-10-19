Участницу «Дома-2» Алиану Устиненко призывают вернуться к сыну

«Мой мир перевернулся и разбился на мелкие крупицы ровно 2 года назад. Страшнее события в моей жизни не было. Я так сожалею, что не смогла выслушать все твои советы, поделиться всеми своими секретами и переживаниями, насладиться общением между мамой и дочкой. Как мне этого всего не хватает. Как же я нуждаюсь в этом мамочка. До конца своей жизни я буду жить с этой болью», - написала она.





В очередную годовщину смерти девушка посвятила своей матери несколько слов и вспомнила о той боли, с которой ей ежедневно приходится жить, опубликовав совместную фотографию с родительницей.Пользователи очень прониклись эти словами, однако они заставили их задуматься о том, что Алиана, невероятно скучающая по своей маме, не делает ничего, чтобы ее собственный ребенок был всегда рядом с ней. Вместо этого она предпочитает отсиживаться на телепроекте «Дом-2», надеясь встретить мужчину, которого, судя по ее желаниям, не существует.Более того, фолловеры вспомнили, что Устиненко очень хочет отправиться на Сейшельские острова, а это означает, что Роберт на некоторое время лишится возможности видеться с матерью даже по выходным.Участнице посоветовали перечитать свой пост еще раз и понять, что чувствует ее сын.