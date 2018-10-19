"Оно" и "Мстители": Названы главные кинопремьеры 2019 года





Найт Шьямалан всегда отличался своим особым видением всего кинематографа. На этот раз он также решил показать всему миру, что киновселенные и супергерои не всегда могут быть эпичными и пафосными. Первой лентой франшизы стал «Неуязвимый» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Компанию ему составил Семюэл Джексон, который также появится в триквеле. Вторая картина рассказала про сумасшедшего мужчину с многочисленными личностями в голове. Третий фильм серии должен соединить в себе всех героев вселенной режиссера и стать неким мрачным и арт-хаусным подобием «Мстителей». Картина будет повествовать о трех героях, оказавшихся в психиатрической лечебнице. Маньяк по имени Стекло снова строит свой коварный план, стараясь стравить Сплита и Неуязвимого. Премьера фильма запланирована на 17 января следующего года.Киновселенная Marvel следует всем современным канонам, ввиду чего готовится к появлению первой супергероини-женщины, которая должна стать самым сильным персонажем, способным даже передвигать планеты. История перенесет зрителя в 90-е годы, когда у Ника Фьюри еще был глаз, а о существовании героев никто не знал. Кэрол Дэнверс предстоит отправиться в космическое путешествие и начать борьбу с таинственной расой скруллов, которые пытаются захватить Землю. Фильм станет своеобразным приквелом к вселенной Marvel и подготовит зрителей к самому масштабному событию – «Мстителям». Картина в России выходит 8 марта.Вселенная DC в последнее время пытается активно избавиться от мрачной атмосферы, стараясь делать фильмы для более широкой аудитории. История про Шазама должна стать одной из первых картин с соответствующим окрасом. По сюжету, молодой мальчик, который живет без родителей в детском доме, попадает в новую семью. В один день он случайно попадает к волшебнику, который делает из него Шазама. Произнеся свое имя, мальчик превращается в двухметрового мускулистого мужчину, способного летать и пускать молнии. Изначально планировалось, что в фильме также появиться и Супермен, но из-за занятости Генри Кавилла пришлось отменить. Многие поклонники не исключают, что в картине все же будет присутствовать Кларк Кент, но в образе обычного человека, а не посланца с Криптона и главного защитника Земли.Старая адаптация одноименной книги и по сей день вызывает у зрителей жуткие чувства. Актерская игра и своеобразная атмосфера того времени сделали картину классикой жанра и одной из лучших экранизаций Стивена Кинга. Новая версия истории по сюжету почти не будет отличаться от оригинала. В центре повествования окажется семья, переехавшая в новый дом рядом с трассой. В один момент ребенок супругов погибает под колесами огромной фуры, ввиду чего его отец решается отнести его на кладбище домашних животных. По верованиям местных жителей, ранее там находилось погребение индейцев, способных возвращать людей из мира мертвых. Несмотря на это, «иногда мертвым лучше оставаться мертвыми», как говорится в слогане будущего фильма.Данный фильм можно назвать самым ожидаемым проектом в текущем году. История вселенной супергероев, которые в предыдущей картине были повержены, должна прийти к логическому завершению. Большая часть персонажей погибла, однако авторы заверили, что почти все они вернутся. Кроме того, в скором времени состоятся анонсы следующих фильмов Marvel, которые подтверждают воскрешение героев. Подробности сюжета и даже название картины пока отсутствуют, ввиду чего фанатам приходится только гадать о том, что может ждать их любимых персонажей.Первая часть экранизации одного из самых жутких романов Стивена Кинга стала самым кассовым фильмом ужасов в истории. Многие критики положительно оценили игру актеров и работу режиссера, ввиду чего рейтинг ожиданий сиквела существенно подрос. По сюжету клуб Неудачников возвращается в родной город Дэрри, где снова начались убийства детей. Героям предстоит не только преодолеть собственные страхи, но и снова сразиться с Пенивайзом, заставив его исчезнуть навсегда. Премьера фильма запланирована на лето 2019 года. Официальный трейлер картины должен появиться в ближайшее время.