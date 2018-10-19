Asus планирует выпустить новую видеокарту Radeon RX 590 ROG STRIX Gaming
Asus к выпуску готовит новую видеокарту версии Radeon RX 590 ROG STRIX Gaming. Имеются данные, что новинка получит память на 8 ГБ.
В Сети появилось подтверждение скорого выпуска современных видеокарт AMD новой генерации. По каталогу новинка имеет следующий номер - ROG-STRIX-RX590-8G-GAMING. Это говорит о том, что память будет составлять 8 ГБ. Пока отсутствует какая-либо информация о технических подробностях. При этом имеются данные, что GPU Radeon RX 590 имеет более высокую тактовую частоту по сравнению с GPU Radeon RX 580.
Система охлаждения нового устройства будет, по всей видимости, соответствовать системе охлаждения версии Radeon RX 580 ROG STRIX Gaming.
В Сети появилось подтверждение скорого выпуска современных видеокарт AMD новой генерации. По каталогу новинка имеет следующий номер - ROG-STRIX-RX590-8G-GAMING. Это говорит о том, что память будет составлять 8 ГБ. Пока отсутствует какая-либо информация о технических подробностях. При этом имеются данные, что GPU Radeon RX 590 имеет более высокую тактовую частоту по сравнению с GPU Radeon RX 580.
Система охлаждения нового устройства будет, по всей видимости, соответствовать системе охлаждения версии Radeon RX 580 ROG STRIX Gaming.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00