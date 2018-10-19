АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Иосиф Оганесян отказался заводить с Сашей Черно ребенка

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян отказался обзаводиться потомством с Александрой Черно.

Не секрет, что Александра и Иосиф на протяжении уже нескольких месяцев то и дело говорят о предстоящем бракосочетании. По словам скандальной парочки, подготовка к свадьбе идет полным ходом и совсем скоро торжество состоится на Сейшельских островах.

Иосиф Оганесян отказался заводить с Сашей Черно ребенка

Несмотря на то, что при подготовке к празднику у Черно и Оганесяна возникло ряд серьезных препятствий, несколько часов назад была обнародована еще одна не менее серьезная проблема. Как стало известно, Александра, еще не вступив с Иосифом в законный брак, уже начала требовать от возлюбленного согласиться на рождение малыша.

Тем не менее, молодой человек продолжает отказываться от предложения избранницы, по всей видимости, вспоминая не очень удачный опыт Саши по уходу за домашним питомцем, которого им попросту пришлось отдать из-за безалаберности и вспыльчивого характера девушки.

Конечно же, что телеведущие решили обсудить возникнувшую проблему будущего семейства на Лобном месте. Александра заявила Владу Кадони, что Иосиф назвал ее «омерзительной», хотя до этого ранее давал понять, что хочет ребенка только от нее, да и уверял, что малыш поможет им укрепить их нестабильные отношения.

Иосиф Оганесян отказался заводить с Сашей Черно ребенка

По словам Черно, Оганесян сам «вбивал» на протяжении года в ее голову мысль о первенце, и именно поэтому сейчас она уверена в том, что если у них появится ребенок, то их парочку ждет светлое и счастливое будущее. В свою очередь Иосиф продолжил нести какую-то бессмыслицу: мол, к детям он готов, но в то же время и не готов.

К слову, некоторые телезрители «Дома-2» уверены, что Иосиф Оганесян и Александра Черно таким способом пытаются привлечь к своей парочке внимание, ведь на данный момент на телепроекте проходит конкурс «Человек года 2018», в котором победителю достанется недвижимость в Москве.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:39

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Овечкин и Шубская впервые показали фото
72-летний Вячеслав Добрынин попал в больницу
Участницу «Дома-2» Алиану Устиненко призывают
На Аляске заметили последствия климатической
Иосиф Оганесян отказался заводить с Сашей Черно
Космическое агентство NASA планирует миссию на
В интернете появились откровенные снимки Виктории
Ольга Рапунцель забыла имя своего ребенка
Intel скоро перестанет производить память 3D
Следственный комитет РФ опубликовал ролик из
Брюс Уиллис расстается с домом, где много лет жил
Бизнес звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой
В Петербурге мужчина стрелял с балкона по прохожим
Ученые из Японии назвали самую полезную для
Популярный питерский салат «Спаржа по-корейски»
В центре Петербурга загорелось здание
Uber создаст сервис для временных подработок
В Китае изучают древний манускрипт о мужчине,
В Новосибирске пенсионерка подарила министру
Samsung выпустит современный смартфон с камерой,
Боевой вертолет США упал на палубу авианосца
Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью
Уникальное косоглазие помогало Леонардо да Винчи
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
Канал CNN назвал стройку в Калининградской
Ученые из Перми выяснили, как избавить аэропорты
Эксперты: Apple откажется от процессоров Intel к
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о
В Приморье партия опасных акул едва не попала на
В Сети опубликован снимок прямоугольного айсберга
Просмотреть все новости