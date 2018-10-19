Иосиф Оганесян отказался заводить с Сашей Черно ребенка

Не секрет, что Александра и Иосиф на протяжении уже нескольких месяцев то и дело говорят о предстоящем бракосочетании. По словам скандальной парочки, подготовка к свадьбе идет полным ходом и совсем скоро торжество состоится на Сейшельских островах.Несмотря на то, что при подготовке к празднику у Черно и Оганесяна возникло ряд серьезных препятствий, несколько часов назад была обнародована еще одна не менее серьезная проблема. Как стало известно, Александра, еще не вступив с Иосифом в законный брак, уже начала требовать от возлюбленного согласиться на рождение малыша.Тем не менее, молодой человек продолжает отказываться от предложения избранницы, по всей видимости, вспоминая не очень удачный опыт Саши по уходу за домашним питомцем, которого им попросту пришлось отдать из-за безалаберности и вспыльчивого характера девушки.Конечно же, что телеведущие решили обсудить возникнувшую проблему будущего семейства на Лобном месте. Александра заявила Владу Кадони, что Иосиф назвал ее «омерзительной», хотя до этого ранее давал понять, что хочет ребенка только от нее, да и уверял, что малыш поможет им укрепить их нестабильные отношения.По словам Черно, Оганесян сам «вбивал» на протяжении года в ее голову мысль о первенце, и именно поэтому сейчас она уверена в том, что если у них появится ребенок, то их парочку ждет светлое и счастливое будущее. В свою очередь Иосиф продолжил нести какую-то бессмыслицу: мол, к детям он готов, но в то же время и не готов.К слову, некоторые телезрители «Дома-2» уверены, что Иосиф Оганесян и Александра Черно таким способом пытаются привлечь к своей парочке внимание, ведь на данный момент на телепроекте проходит конкурс «Человек года 2018», в котором победителю достанется недвижимость в Москве.