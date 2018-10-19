В России смартфон Samsung Galaxy S8+ подешевел в два раза
Аналитики рынка электроники в России выяснили, что в России в два раза подешевел смартфон Samsung Galaxy S8+. Отмечается, что это произошло до презентации следующей модели линейки.
Устройство попало в магазины в июле прошлого года. На старте продаж его цена составляла 59 тысяч рублей. Сейчас стоимость снизилась до 30 тысяч рублей. Гаджет оснащен экраном диагональю 6,2 дюйма, объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта. Смартфон работает на базе процессора Exynos 9 8895. Основная камера делает снимки качеством 12 мегапикселей, а фронтальная — 8 мегапикселей.
Отметим, что до этого Samsung уже снижал стоимость Galaxy S8+ после презентации iPhone XS.
Устройство попало в магазины в июле прошлого года. На старте продаж его цена составляла 59 тысяч рублей. Сейчас стоимость снизилась до 30 тысяч рублей. Гаджет оснащен экраном диагональю 6,2 дюйма, объем оперативной памяти составляет 4 гигабайта. Смартфон работает на базе процессора Exynos 9 8895. Основная камера делает снимки качеством 12 мегапикселей, а фронтальная — 8 мегапикселей.
Отметим, что до этого Samsung уже снижал стоимость Galaxy S8+ после презентации iPhone XS.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 15:45