Актер Никита Панфилов крестил свою трехмесячную дочь





Актер Никита Панфилов в 39 лет стал отцом во второй раз, его третья супруга Ксения Соколова летом подарила ему дочь Аврору. О рождении наследницы пара не рассказывала, и лишь недавно Панфилов сообщил, что ребенка крестили в одной из киевских церквей, где они с супругой венчались в июле прошлого года.По словам звезды "Мажора", ситуация с крестными родителями Авроры оказалось довольно забавной. Церковь разрешает приглашать не одну пару, а даже две пары крестных, то есть двух женщин и двух мужчин. По состоянию здоровья одна из четырех приглашенных крестных не смогла приехать, и у Панфилова появилось три кума и одна кума.