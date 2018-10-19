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Актер Никита Панфилов крестил свою трехмесячную дочь

Известный российский киноактер и телеведущий Никита Панфилов крестил свою трехмесячную дочь Аврору. У девочки было сразу четверо крестных родителей.


Актер Никита Панфилов крестил свою трехмесячную дочь

Актер Никита Панфилов в 39 лет стал отцом во второй раз, его третья супруга Ксения Соколова летом подарила ему дочь Аврору. О рождении наследницы пара не рассказывала, и лишь недавно Панфилов сообщил, что ребенка крестили в одной из киевских церквей, где они с супругой венчались в июле прошлого года.

По словам звезды "Мажора", ситуация с крестными родителями Авроры оказалось довольно забавной. Церковь разрешает приглашать не одну пару, а даже две пары крестных, то есть двух женщин и двух мужчин. По состоянию здоровья одна из четырех приглашенных крестных не смогла приехать, и у Панфилова появилось три кума и одна кума.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:30

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