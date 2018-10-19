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Учёные: Долгое воздержание от похода в туалет вредит здоровью

Учёные рассказали о том, что долгое воздержание от похода в туалет может навредить здоровью. При этом нет опасности, если немного потерпеть, но слишком часто это делать специалисты не рекомендуют.

Учёные: Долгое воздержание от похода в туалет вредит здоровью

В мочевом пузыре может содержаться 1-2 стакана жидкости, а люди, воздерживающиеся от похода в туалет, продолжительное время растягивают этот орган. В результате исследования эксперты установили, что мочевой пузырь может растянуться в два раза и оставаться в полном порядке. Однако воздержание от мочеиспускания негативно влияет на мышцы сфинктера, если их постоянно перенапрягать, то в какой-то момент человек потеряет над ними контроль. Кроме того, «застой» мочи грозит развитием инфекционных заболеваний.

В худшем случае жидкость из мочевого пузыря может вернуться в почки, что ведёт к неправильной работе органов и грозит смертельным исходом. В связи с этим специалисты рекомендуют не иметь привычку откладывать поход в туалет на долгое время.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:15

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