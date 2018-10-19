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Ольга Рапунцель забыла имя своего ребенка

Последние несколько дней в периметре выдались у Ольги Рапунцель не самыми лучшими, поскольку после продолжительной тишины и мира в ВИП-доме редакторы «Дома-2» вновь решили делать рейтинги на ее семье.

Для начала они отправили Татьяну Владимировну и беременную Алену Савкину в отпуск, поэтому девушке пришлось почти целую неделю без чьей-либо помощи справляться с полугодовалой малышкой, и это вывело ее из равновесия. Она заявила своему мужу Дмитрию Дмитренко, что ее мама живет под камерами только ради внучки, а не для опеки своей младшей дочери, а потому не должна покидать пределы телепроекта.

Ольга Рапунцель забыла имя своего ребенка

Сейчас поклонники телестройки следят за тем, как Олю и Диму буквально умоляют вернуться в конкурс «Человек года». Ведущие ввели ради них даже новые правила, однако супруги, мечтающие о собственной квартире в Москве, отказываются от участия, параллельно ругаясь со всем коллективом.

И это Рапунцель еще не видела, в каком свете ее выставляют в эфирах, где выглядит она далеко не самой лучшей и заботливой мамой.

Ольга Рапунцель забыла имя своего ребенка

Так, к примеру, зрителям не очень нравится то, что Оля делает своей дочери массаж самостоятельно, экономя на профессиональном специалисте. По их мнению, опыта в этом деле у нее никакого, а потому своими действиями она может не помочь, а только навредить ребенку.

Также пару дней назад показали, как молодые родители сладко спали, в то время как их Василиса уже давно проснулась, а Татьяна Владимировна никак не могла их разбудить, чтобы отдать им внучку и пойти готовить для всех завтрак.

Ольга Рапунцель забыла имя своего ребенка

Но больше всего фанатов телестройки развеселил выпуск, в котором разгневанная Рапунцель пыталась доказать висящим вокруг нее камерам в ВИП-доме, что ее семья ничем не хуже Блюменкранцев, назвав свою дочку не Василисой, а Бетти.

Причем даже сидящий рядом с нею муж не заметил ошибки и продолжил вести диалог, а вот зрители обратили на это внимание, в очередной раз подняв на смех молодую мамочку, уверяющую всех в том, что она самая любящая и заботливая родительница на целом белом свете.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:15

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