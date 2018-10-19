Следственный комитет РФ опубликовал ролик из керченского колледжа





В частности, следователи замеряли «механические повреждения стены» (следы от выстрелов) и извлекали из них «фрагменты картечи», собирали образцы крови и изучали помещения, в которых 17 октября побывал 18-летний Владислав Росляков. Кроме того, в видео попал фрагмент совещания Александра Бастрыкина со своими подчиненными.Напомним, что 17 октября на политический колледж в Керчи совершил нападение Владислав Росляков. Сначала он взорвал самодельную бомбу, а потом начал расстреливать из ружья педагогов и студентов, после чего молодой человек свел счеты с собственной жизнью. В результате нападения на колледж погиб 21 человек.