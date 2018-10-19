АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Следственный комитет РФ опубликовал ролик из керченского колледжа

Следственный комитет Российской Федерации опубликовал видео из колледжа в Керчи, куда прибыли сотрудники ведомства. В ролике, загруженном на официальный YouTube-канал СК РФ, продемонстрировано, как следователи выполняют свою работу.

Следственный комитет РФ опубликовал ролик из керченского колледжа

В частности, следователи замеряли «механические повреждения стены» (следы от выстрелов) и извлекали из них «фрагменты картечи», собирали образцы крови и изучали помещения, в которых 17 октября побывал 18-летний Владислав Росляков. Кроме того, в видео попал фрагмент совещания Александра Бастрыкина со своими подчиненными.


Напомним, что 17 октября на политический колледж в Керчи совершил нападение Владислав Росляков. Сначала он взорвал самодельную бомбу, а потом начал расстреливать из ружья педагогов и студентов, после чего молодой человек свел счеты с собственной жизнью. В результате нападения на колледж погиб 21 человек.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия / Главные новости
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Овечкин и Шубская впервые показали фото
72-летний Вячеслав Добрынин попал в больницу
Участницу «Дома-2» Алиану Устиненко призывают
На Аляске заметили последствия климатической
Иосиф Оганесян отказался заводить с Сашей Черно
Космическое агентство NASA планирует миссию на
В интернете появились откровенные снимки Виктории
Ольга Рапунцель забыла имя своего ребенка
Intel скоро перестанет производить память 3D
Следственный комитет РФ опубликовал ролик из
Брюс Уиллис расстается с домом, где много лет жил
Бизнес звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой
В Петербурге мужчина стрелял с балкона по прохожим
Ученые из Японии назвали самую полезную для
Популярный питерский салат «Спаржа по-корейски»
В центре Петербурга загорелось здание
Uber создаст сервис для временных подработок
В Китае изучают древний манускрипт о мужчине,
В Новосибирске пенсионерка подарила министру
Samsung выпустит современный смартфон с камерой,
Боевой вертолет США упал на палубу авианосца
Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью
Уникальное косоглазие помогало Леонардо да Винчи
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
Канал CNN назвал стройку в Калининградской
Ученые из Перми выяснили, как избавить аэропорты
Эксперты: Apple откажется от процессоров Intel к
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о
В Приморье партия опасных акул едва не попала на
В Сети опубликован снимок прямоугольного айсберга
Просмотреть все новости