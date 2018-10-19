Hennessey Performance завершило серию Heritage пикапом Hennessey Heritage F-150





Авто получило ряд технических усовершенствований и гоночную ливрею, которая подражает окраске победного лемановского Ford. Техасцы за основу для «памятной» модели взяли версию 2019 F-150 Platinum Crewcab, оснащаемую «атмосферником» V8 5.0 на 400 «лошадей». Пикап версии Hennessey Heritage F-150 до 97 км/час разгоняется за 4,3 сек. Новая версия пикапа на съёмку вышла вместе с аналогично окрашенными Ford GT двух генерации и Ford Mustang. Hennessey для GT 2005 предлагает 2 программы форсировки (719 и 861 лошадок). При этом купе 2018 Ford GT оставили без апгрейда. Современный GT остался со своими заводскими 655 л.с. Ателье фактически предлагает заводское авто в лемановской расцветке как дилер. В спорткаре Hennessey Heritage Mustang 819 л.с.Пикап версии Hennessey Heritage F-150 выпустят тиражом в 19 экземпляров (возможен также экспорт). Авто расценивается в 94 950 долларов. Сюда входит также стоимость исходного Ford F-150. Ателье на свою работу даёт гарантию - 36 000 миль либо 3 года.