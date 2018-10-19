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Компания Ulefone показала новые смартфоны - защищенный и градиентный

В рамках выставки Global Sources Electronic Show в Гонконге компания Ulefone представила два новых смартфона. Один из них является защищенным, а второй – градиентным.

Компания Ulefone показала новые смартфоны - защищенный и градиентный

Ulefone Armor 6 выполнен в соответствии со стандартом IP68. Экран устройства имеет диагональ 6,2 дюйма и разрешение FHD+. Датчики сдвоенной камеры получили разрешения 21 и 13 Мп и двойную вспышку. Что касается фронталки, то она представлена 16 Мп.

В качестве аппаратной основы гаджета выступает Helio P60. Производитель оснастил устройство 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За степень автономности отвечает аккумулятор на 4900 мАч.

Если говорить о смартфоне Ulefone T2, то он обзавелся стеклянным корпусом и 6,7-дюймовым дисплеем Sharp. Он получил вырез и разрешение FHD+. Аппаратная основа, камеры и количество памяти здесь аналогичные. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч. В новинке предусмотрена опция беспроводной зарядки и модуль, предназначенный для произведения бесконтактных платежей.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:45

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