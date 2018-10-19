Бизнес звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой процветает благодаря телепроекту

«..Мне очень приятно, что вы любите меня и мое творчество!» - подметила Маргарита Овсянникова в личном микроблоге.





Не секрет, что Маргарита Овсянникова решила воспользоваться тем, что ранее являлась участницей одного из самых популярных проектов России. По всей видимости, блондинка осознавая, что пока ее еще все знают и помнят, нужно срочно «мутить» какой-нибудь небольшой бизнес.Несмотря на то, что ранее Маргарита вовсю записывала в студии песни, сейчас девушка решила переключить все свое внимание совсем в другое направление, ведь музыкальные студии нужно оплачивать, а сами песни стоят немалых денег. И вот Овсянникова приняла решение попытаться заработать себе на беззаботное будущее с помощью своих преданных поклонников и в плотную заняться производством и реализацией футболок.Не так давно Маргарита даже устраивала конкурс в своем инста-блоге, где она разыграла несколько футболок с надписью «Под наркозом». На данный момент фанаты Овсянниковой практически вырывают футболки звезды «Дом-2» друг у друга из рук, ведь на них возник настоящий ажиотаж. А это значит, что спонтанная идея бывшей участницы телестройки на сегодняшний день превратилась в перспективный бизнес.Сейчас бизнес Маргариты Овсянниковой процветает. Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» уверены, что такой популярности блондинка должна быть благодарна телепроекту, ведь без телешоу, вероятней всего, мало кому были бы интересны футболки с надписью «Под наркозом».К слову, считанные часы назад Маргарита поблагодарила своих поклонников за то, что им так полюбилась ее задумка, а также подчеркнула, что уже заказала еще одну партию футболок.