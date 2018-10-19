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Бизнес звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой процветает благодаря телепроекту

Бизнес бывшей участницы скандальной телестройки «Дом-2» Маргариты Овсянниковой продолжает преуспевать благодаря ее участию в прославленном реалити-шоу.

Не секрет, что Маргарита Овсянникова решила воспользоваться тем, что ранее являлась участницей одного из самых популярных проектов России. По всей видимости, блондинка осознавая, что пока ее еще все знают и помнят, нужно срочно «мутить» какой-нибудь небольшой бизнес.

Бизнес звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой процветает благодаря телепроекту

Несмотря на то, что ранее Маргарита вовсю записывала в студии песни, сейчас девушка решила переключить все свое внимание совсем в другое направление, ведь музыкальные студии нужно оплачивать, а сами песни стоят немалых денег. И вот Овсянникова приняла решение попытаться заработать себе на беззаботное будущее с помощью своих преданных поклонников и в плотную заняться производством и реализацией футболок.

Не так давно Маргарита даже устраивала конкурс в своем инста-блоге, где она разыграла несколько футболок с надписью «Под наркозом». На данный момент фанаты Овсянниковой практически вырывают футболки звезды «Дом-2» друг у друга из рук, ведь на них возник настоящий ажиотаж. А это значит, что спонтанная идея бывшей участницы телестройки на сегодняшний день превратилась в перспективный бизнес.

Сейчас бизнес Маргариты Овсянниковой процветает. Многие телезрители реалити-шоу «Дом-2» уверены, что такой популярности блондинка должна быть благодарна телепроекту, ведь без телешоу, вероятней всего, мало кому были бы интересны футболки с надписью «Под наркозом».

Бизнес звезды «Дома-2» Марго Овсянниковой процветает благодаря телепроекту

К слову, считанные часы назад Маргарита поблагодарила своих поклонников за то, что им так полюбилась ее задумка, а также подчеркнула, что уже заказала еще одну партию футболок.

«..Мне очень приятно, что вы любите меня и мое творчество!» - подметила Маргарита Овсянникова в личном микроблоге.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

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