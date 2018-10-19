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Официально представлена индийская версия кроссовера Nissan Kicks на базе Renault Duster

Индийское подразделение компании Nissan официально представило собственную версию кроссовера Kicks, построенную на одном шасси с Renault Duster. В продажу автомобиль поступит в январе 2019 года.

Официально представлена индийская версия кроссовера Nissan Kicks на базе Renault Duster

Экстерьер переработанного Nissan Kicks практически не изменился. Новинка отличается только блестящими хромированными накладками и более массивными бамперами. При этом индийская версия кроссовера стала длиннее и выше своего латиноамериканского «собрата», а также у него увеличилась колёсная база.

В подкапотном пространстве индийской версии Nissan Kicks будет установлен бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 110 лошадиных сил и дизельный 110-сильный агрегат аналогичной ёмкости. Работать моторы будут на пару с механическими трансмиссиями на 5 и 6 ступеней, а позднее автомобиль разработчики предложат с «автоматом» и вариатором Xtronic.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:15

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