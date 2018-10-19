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Компания Samsung представила планшет Galaxy Book 2

Известная южнокорейская компания Samsung официально презентовала планшет под названием Galaxy Book 2. Устройство стало первым продуктом популярного бренда, которое относится к категории Always Connected. В девайсе сочетается работа чипсета Qualcomm Snapdragon 850 и ОС Windows 10.

Компания Samsung представила планшет Galaxy Book 2

Galaxy Book 2 получил Super AMOLED дисплей на 12 дюймов, размер оперативной памяти составляет 4 ГБ, а постоянной – 128 ГБ. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, а основная – 8 Мп.

Производитель оснастили двумя портами USB Type-C, слотом для вставки карт microSD и стандартным объемом для наушников. В комплекте пользователю предлагается полноценная клавиатура и стилус S Pen.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:00

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