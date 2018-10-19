В Петербурге мужчина стрелял с балкона по прохожим





Предполагается, что стрелок находился под воздействием спиртных напитков. Выстрелы производились с балкона в воздух. В результате действий мужчины никто не пострадал.Подозреваемый уже задержан. Установлено, что на его имени числятся четыре единицы оружия, в том числе газовое и травматическое, а также охотничье ружье.