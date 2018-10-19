В Петербурге мужчина стрелял с балкона по прохожим
В Петербурге мужчина, находясь на балконе в одном из домов Приморского района, устроил стрельбу. Инцидент произошел в пятницу, 19 октября, в утреннее время. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.
Предполагается, что стрелок находился под воздействием спиртных напитков. Выстрелы производились с балкона в воздух. В результате действий мужчины никто не пострадал.
Подозреваемый уже задержан. Установлено, что на его имени числятся четыре единицы оружия, в том числе газовое и травматическое, а также охотничье ружье.
Предполагается, что стрелок находился под воздействием спиртных напитков. Выстрелы производились с балкона в воздух. В результате действий мужчины никто не пострадал.
Подозреваемый уже задержан. Установлено, что на его имени числятся четыре единицы оружия, в том числе газовое и травматическое, а также охотничье ружье.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:47