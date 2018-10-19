В центре Петербурга загорелось здание "Ростелекома"





На данный момент удалось ликвидировать открытое горение. Такая информация содержится на сайте городского управления МЧС.Огонь вспыхнул в пятиэтажном здании на последнем этаже. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.Информация о пострадавших пока не поступала. Из здания оперативно были эвакуированы 200 человек.