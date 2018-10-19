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В центре Петербурга загорелось здание "Ростелекома"

В центре Петербурга загорелось здание «Ростелекома», которое находится на Синопской набережной. На место ЧП уже прибыла бригада пожарных.

В центре Петербурга загорелось здание "Ростелекома"

На данный момент удалось ликвидировать открытое горение. Такая информация содержится на сайте городского управления МЧС.
Огонь вспыхнул в пятиэтажном здании на последнем этаже. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

Информация о пострадавших пока не поступала. Из здания оперативно были эвакуированы 200 человек.



 
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Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:34

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