В центре Петербурга загорелось здание "Ростелекома"
В центре Петербурга загорелось здание «Ростелекома», которое находится на Синопской набережной. На место ЧП уже прибыла бригада пожарных.
На данный момент удалось ликвидировать открытое горение. Такая информация содержится на сайте городского управления МЧС.
Огонь вспыхнул в пятиэтажном здании на последнем этаже. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.
Информация о пострадавших пока не поступала. Из здания оперативно были эвакуированы 200 человек.
На данный момент удалось ликвидировать открытое горение. Такая информация содержится на сайте городского управления МЧС.
Огонь вспыхнул в пятиэтажном здании на последнем этаже. Площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.
Информация о пострадавших пока не поступала. Из здания оперативно были эвакуированы 200 человек.
Происшествия
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:34