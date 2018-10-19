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Самый быстрый гиперкар McLaren Speedtail получит эмблему из белого золота

Гиперкар McLaren Speedtail будет иметь специальную эмблему, сделанную из карбона и 18-каратного белого золота. Будущий автомобиль выпустят ограниченной серией, при этом все экземпляры уже выкуплены.

Самый быстрый гиперкар McLaren Speedtail получит эмблему из белого золота

Эмблема для гиперкара в общей сложности весит 100 грамм, её сделают вручную по подобию ювелирных украшений. Автомобиль с эмблемой из белого золота будет выделяться на фоне других моделей, символизируя новый эталон роскоши марки McLaren. По словам шеф-дизайнера, эта маленькая деталь идеально вписывается в философию шикарной модели Speedtail, отдавая дань предшественнику - F1.

При этом отмечается, что драгоценная эмблема будет предложена покупателям в качестве дополнительной опции в рамках программы «персонализация», а также доступен вариант из платины. Базовые версии гиперкара McLaren Speedtail получат эмблемы из алюминия.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 13:45

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