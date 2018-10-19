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Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили об общей болезни

Звездная пара Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин рассказали о болезни, которые настигла их обоих. Симптоматика недуга долгое время никак себя не проявляет, поэтому сразу диагностировать проблему крайне сложно.

Супруги не стали уточнять, о каком именно заболевании идет речь.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова сообщили об общей болезни

Рыбин и Сенчукова состоят в браке уже 20 лет. Супруги и работают, и отдыхают вместе. Для поклонников пара является олицетворением самой настоящей идиллии. Звездные родители сообщили сыну Василию о своей болезни, и тот очень переживает по этому поводу. К слову, он познакомил маму и папу со своей девушкой. Сенчукова и Рыбин стараются во всем поддерживать сына.

В субботу, 20 октября, пара станет участниками программы «Секрет на миллион». Артисты расскажут всей стане, как развивались их отношения. Оказывается, до встречи с Сенчуковой Рыбин был женат два раза, у него есть дочь по имени Мария.

Поклонники пары надеются, что тяжелая болезнь не сломит артистов, и они продолжат выступать. Сами музыканты отмечают, что долговечность их союза основывается на гармоничном совместном сотрудничестве.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 13:30

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