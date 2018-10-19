Модель Карли Клосс и деверь Трампа сыграли свадьбу

Карли Клосс старается не привлекать внимание к личной жизни, поэтому пара решила сыграть скромную свадьбу. На церемонию Карли и Джошуа пригласили 80 человек, среди которых присутствовала Иванка Трамп с мужем.Торжественное мероприятие, проводившееся по еврейскому обряду (Джошуа Кушнер является иудеем), состоялось в Нью-Йорке. Гости отметили, что невеста в платье от Dior, сшитом на заказ, в тот день выглядела сногсшибательно.