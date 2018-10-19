Модель Карли Клосс и деверь Трампа сыграли свадьбу
Американская модель Карли Клосс вышла замуж за Джошуа Кушнера — младшего брата бизнесмена и мужа дочери Дональда Трампа Джареда Кушнера. Отношения между 33-летним Джошуа и 26-летней Карли Клосс начались в 2012 году, и только в июле 2018 пара объявила о помолвке.
Карли Клосс старается не привлекать внимание к личной жизни, поэтому пара решила сыграть скромную свадьбу. На церемонию Карли и Джошуа пригласили 80 человек, среди которых присутствовала Иванка Трамп с мужем.
Торжественное мероприятие, проводившееся по еврейскому обряду (Джошуа Кушнер является иудеем), состоялось в Нью-Йорке. Гости отметили, что невеста в платье от Dior, сшитом на заказ, в тот день выглядела сногсшибательно.
Карли Клосс старается не привлекать внимание к личной жизни, поэтому пара решила сыграть скромную свадьбу. На церемонию Карли и Джошуа пригласили 80 человек, среди которых присутствовала Иванка Трамп с мужем.
Торжественное мероприятие, проводившееся по еврейскому обряду (Джошуа Кушнер является иудеем), состоялось в Нью-Йорке. Гости отметили, что невеста в платье от Dior, сшитом на заказ, в тот день выглядела сногсшибательно.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:15