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Овечкин и Шубская впервые показали фото двухмесячного сына в Instagram

Известный российский хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская показали первый снимок их 2 месячного сына в личном блоге Instagram. На снимке папа держит ребенка на руках, а мама, обнимая супруга, стоит рядом. Поклонники оценили ее фигуру и назвали Сережу богатырем.

Овечкин и Шубская впервые показали фото двухмесячного сына в Instagram

Российский хоккеист Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская показали фотографию их двухмесячного сына Сергея в соцсети Instagram. В честь маленького юбилея новоиспеченная мама опубликовала снимок в своем аккаунте и поздравила сына с двумя месяцами жизни. На снимке счастливый отец Александр Овечкин держит ребенка на руках, а мама обнимает супруга. К слову, пара в отношениях с 2015 года, и признается многими одной из самых крепких.

Читатели блога Шубской сразу оценили ее стройную фигуру и не могли поверить, что ей удалось так быстро вернуться в прежнюю форму. Сережу поклонники назвали настоящим богатырем, который очень похож на своего отца. Сама же новоиспеченная мама признается, что набрала 21 килограмм, а сохранить стройность после родов ей помогло правильное питание и отказ от сладкого в период беременности.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:00

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