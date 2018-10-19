На Аляске заметили последствия климатической катастрофы
На Аляске ученые зафиксировали новые последствия климатической катастрофы, о чем сообщает портал Science Alert. Речь идет о появлении в северо-восточной части Тихого океана аномально теплой воды. Как считают исследователи, эта ситуация может привести к появлению экстремальных погодных условий не только на Аляске, но в других американских регионах.
Впервые явление, называемое Блоб, было зафиксировано в 2013 году. Аномальная зона продолжила свое расширение в 2014-2015 годах. Специалисты связывали это с тем, что в Калифорнии в последнее время наблюдаются продолжительные засухи. Например, в 2015 году в Сиэтле долгое время стояла аномально высокая температура.
Блоб поддерживает довольно высокое давление над Западным побережьем США. Также явление способствует холодным и штормовым погодным условиям.
По данным ученых, аномально теплая зона в океане появляется обычно осенью. Блоб продолжит существовать минимум до конца октября, после чего явление начнет ослабевать. Также было замечено, что приход осени для южной и юго-восточной части Аляски замедлился примерно на четыре недели.
Впервые явление, называемое Блоб, было зафиксировано в 2013 году. Аномальная зона продолжила свое расширение в 2014-2015 годах. Специалисты связывали это с тем, что в Калифорнии в последнее время наблюдаются продолжительные засухи. Например, в 2015 году в Сиэтле долгое время стояла аномально высокая температура.
Блоб поддерживает довольно высокое давление над Западным побережьем США. Также явление способствует холодным и штормовым погодным условиям.
По данным ученых, аномально теплая зона в океане появляется обычно осенью. Блоб продолжит существовать минимум до конца октября, после чего явление начнет ослабевать. Также было замечено, что приход осени для южной и юго-восточной части Аляски замедлился примерно на четыре недели.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:45