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Популярный питерский салат «Спаржа по-корейски» провалил проверку экспертов

Эксперты проверили на безопасность популярный салат, который продается в петербургских супермаркетах. Он получил название «Спаржа по-корейски». Все образцы без исключения в итоге занесли в черный список, поскольку там обнаружились опасные консерванты, плесень и бактерии.

Популярный питерский салат «Спаржа по-корейски» провалил проверку экспертов

Проверку проводили сотрудники Экспертного центра Союза потребителей и Росконтроль. Специалисты решили выяснить, насколько безопасно есть такой салат. Для анализа было взято блюдо из супермаркетов «Ашан», «Лента», «Виктория», SPAR и Globus. Во всех образцах была обнаружена кишечная палочка.

Эксперты оказались не удовлетворены полученными результатами. Итоги эксперимента подтвердила Ирина Аркатова, главный специалист экспертного центра Союза потребителей. Все найденные показатели свидетельствуют о нарушениях санитарного режима на разных этапах производственного процесса.

Специалисты предупреждают, что после употребления такого салата человек может отправиться, сообщает портал Nation News.



 
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Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:38

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