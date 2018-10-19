Популярный питерский салат «Спаржа по-корейски» провалил проверку экспертов
Эксперты проверили на безопасность популярный салат, который продается в петербургских супермаркетах. Он получил название «Спаржа по-корейски». Все образцы без исключения в итоге занесли в черный список, поскольку там обнаружились опасные консерванты, плесень и бактерии.
Проверку проводили сотрудники Экспертного центра Союза потребителей и Росконтроль. Специалисты решили выяснить, насколько безопасно есть такой салат. Для анализа было взято блюдо из супермаркетов «Ашан», «Лента», «Виктория», SPAR и Globus. Во всех образцах была обнаружена кишечная палочка.
Эксперты оказались не удовлетворены полученными результатами. Итоги эксперимента подтвердила Ирина Аркатова, главный специалист экспертного центра Союза потребителей. Все найденные показатели свидетельствуют о нарушениях санитарного режима на разных этапах производственного процесса.
Специалисты предупреждают, что после употребления такого салата человек может отправиться, сообщает портал Nation News.
Проверку проводили сотрудники Экспертного центра Союза потребителей и Росконтроль. Специалисты решили выяснить, насколько безопасно есть такой салат. Для анализа было взято блюдо из супермаркетов «Ашан», «Лента», «Виктория», SPAR и Globus. Во всех образцах была обнаружена кишечная палочка.
Эксперты оказались не удовлетворены полученными результатами. Итоги эксперимента подтвердила Ирина Аркатова, главный специалист экспертного центра Союза потребителей. Все найденные показатели свидетельствуют о нарушениях санитарного режима на разных этапах производственного процесса.
Специалисты предупреждают, что после употребления такого салата человек может отправиться, сообщает портал Nation News.
Общество
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:38