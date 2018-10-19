В Китае изучают древний манускрипт о мужчине, похищенном пришельцами





В основном документы были посвящены истории, боевым искусствам, медицине. Это вполне соответствует интересам китайского населения XVI столетия. При этом уникальная рукопись, которая датируется предположительно 1528 годом, повествует о невероятном приключении деревенского каменщика, однажды увидевшего НЛО и принявшего его за падающую звезду.Деревенский ремесленник приблизительно определил, где упала "звезда", и отправился в горы на ее поиски. В итоге он обнаружил непонятный "круглый дом", из блестящего металла. От удивления и страха китаец лишился чувств. Когда он пришел в себя, понял, что находится в холодной странной комнате, которая равномерно освещалась красным светом. Вокруг каменщика ходили трехглазые жуткие существа в странной одежде. При этом они разговаривали на непонятном языке, похожим на птичий. От ужаса китаец опять погрузился в бессознательное состояние. Когда он очнулся, понял, что лежит на земле вблизи своей деревни. В итоге местный житель мало что мог вспомнить о своём возвращении, вследствие чего предположил, что всё это приключение было сном.Когда каменщик вернулся в деревню, оказалось, что он отсутствовал в деревне более года. Его давно считали все пропавшим без вести. Рассказу китайца о его кошмарном приключении никто не поверил, что особо подчеркнул автор древнего манускрипта. Он провёл собственное расследование и убедился в правдивости слов местного жителя. Это косвенно подтвердил красный шрам на груди китайца, которого до этого у него не было. Впрочем, вскоре данный странный рубец загадочным образом исчез.Эксперты продолжают изучать древний документ, но представители официальной науки пока комментариев не давали.