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В Китае изучают древний манускрипт о мужчине, похищенном пришельцами

Министерство культуры Китая получило недавно от частного коллекционера в подарок больше 500 рукописей эпохи династии Мин. В их число вошёл довольно удивительный манускрипт. В нём говорилось о пришельцах, которые похитили мужчину.

В Китае изучают древний манускрипт о мужчине, похищенном пришельцами

В основном документы были посвящены истории, боевым искусствам, медицине. Это вполне соответствует интересам китайского населения XVI столетия. При этом уникальная рукопись, которая датируется предположительно 1528 годом, повествует о невероятном приключении деревенского каменщика, однажды увидевшего НЛО и принявшего его за падающую звезду.

Деревенский ремесленник приблизительно определил, где упала "звезда", и отправился в горы на ее поиски. В итоге он обнаружил непонятный "круглый дом", из блестящего металла. От удивления и страха китаец лишился чувств. Когда он пришел в себя, понял, что находится в холодной странной комнате, которая равномерно освещалась красным светом. Вокруг каменщика ходили трехглазые жуткие существа в странной одежде. При этом они разговаривали на непонятном языке, похожим на птичий. От ужаса китаец опять погрузился в бессознательное состояние. Когда он очнулся, понял, что лежит на земле вблизи своей деревни. В итоге местный житель мало что мог вспомнить о своём возвращении, вследствие чего предположил, что всё это приключение было сном.

В Китае изучают древний манускрипт о мужчине, похищенном пришельцами

Когда каменщик вернулся в деревню, оказалось, что он отсутствовал в деревне более года. Его давно считали все пропавшим без вести. Рассказу китайца о его кошмарном приключении никто не поверил, что особо подчеркнул автор древнего манускрипта. Он провёл собственное расследование и убедился в правдивости слов местного жителя. Это косвенно подтвердил красный шрам на груди китайца, которого до этого у него не было. Впрочем, вскоре данный странный рубец загадочным образом исчез.

Эксперты продолжают изучать древний документ, но представители официальной науки пока комментариев не давали.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:26

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