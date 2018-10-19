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Боевой вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan

Сегодня, 19 октября, в Филиппинском море боевой вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan. Об этом сообщили представители военного командования Седьмого флота.

Боевой вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan

По имеющейся информации, во время взлета с вышеназванного авианосца вертолет американской авиации Sikorsky UH-60 Black Hawk рухнул обратно на палубу.

По информации портала «Слово и дело», в результате ЧП пострадали несколько человек. Есть ли среди пострадавших летчики, пассажиры воздушного судна или же матросы авианосца, остается не известно.



 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:06

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