Боевой вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan
Сегодня, 19 октября, в Филиппинском море боевой вертолет США упал на палубу авианосца Ronald Reagan. Об этом сообщили представители военного командования Седьмого флота.
По имеющейся информации, во время взлета с вышеназванного авианосца вертолет американской авиации Sikorsky UH-60 Black Hawk рухнул обратно на палубу.
По информации портала «Слово и дело», в результате ЧП пострадали несколько человек. Есть ли среди пострадавших летчики, пассажиры воздушного судна или же матросы авианосца, остается не известно.
По имеющейся информации, во время взлета с вышеназванного авианосца вертолет американской авиации Sikorsky UH-60 Black Hawk рухнул обратно на палубу.
По информации портала «Слово и дело», в результате ЧП пострадали несколько человек. Есть ли среди пострадавших летчики, пассажиры воздушного судна или же матросы авианосца, остается не известно.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:06