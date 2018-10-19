В интернете появились откровенные снимки Виктории Бони





Но девушка может себе это позволить: подтянутая фигура достойна похвал, уверены фанаты.Что сегодня происходит в личной жизни Бони, неизвестно, но в последний месяц девушка довольно часто стала делиться в Instagram откровенными снимками. Сейчас Виктория продвигает свой джинсовый бренд и решила сделать рекламу, хотя многие предполагают, что, так звезда пытается устроить личную жизнь.После расставания с Пьером Андюраном, Боня представила нового мужчину — юриста Аллена Джеффри Бейера. Правда, в этот союз почти никто не верит.Кстати, хоть Вика когда-то и рассталась с отцом своей дочери Алексом Смерфитом, они смогли сохранить теплые отношения. Парочка вместе празднует день рождение Анджелины и часто ездит на совместный отдых.