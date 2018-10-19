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Intel скоро перестанет производить память 3D XPoint

Компания Intel в скором времени перестанет производить память 3D XPoint. Долю в компании собирается приобрести Micron Technology.

Intel скоро перестанет производить память 3D XPoint

Право на прекращение производства прописано в соответствующем договоре, чем компания Micron Technology может воспользоваться уже после 1 ноября. Транзакцию должны завершить в срок от 6 до 12 месяцев после данной операции. Условие сделки включает в себя выплату 1,5 миллиардов долларов и возмещение долга перед совместным предприятием. Размер последнего составляет 1 миллиард долларов.

Как отмечают авторитетные источники, показатели IM Flash уже входят в консолидированный отчет Micron Technology, поэтому сделка не должна оказать значительного влияния на финансовые показатели компании.



 
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Технологии
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 12:15

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