Intel скоро перестанет производить память 3D XPoint





Право на прекращение производства прописано в соответствующем договоре, чем компания Micron Technology может воспользоваться уже после 1 ноября. Транзакцию должны завершить в срок от 6 до 12 месяцев после данной операции. Условие сделки включает в себя выплату 1,5 миллиардов долларов и возмещение долга перед совместным предприятием. Размер последнего составляет 1 миллиард долларов.Как отмечают авторитетные источники, показатели IM Flash уже входят в консолидированный отчет Micron Technology, поэтому сделка не должна оказать значительного влияния на финансовые показатели компании.