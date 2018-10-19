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Брюс Уиллис расстается с домом, где много лет жил с Деми Мур

Известный американский киноактер Брюс Уиллис решил продать дом, где много лет жил со своей бывшей женой Деми Мур. Поместье находится в горном штате Айдахо, в San Valley.

Брюс Уиллис расстается с домом, где много лет жил с Деми Мур

Самый высокооплачиваемый киноактер Голливуда Брюс Уиллис решил продать дом за $6,5 млн, где он проживал с актрисой Деми Мур на протяжении 13 лет, чтобы окончательно "закрыть книгу воспоминаний" о прежней жизни. Особняк был куплен в 80 годах, супруги вырастили в этом доме трех дочерей. Кстати, девочки так выросли, что могут вскоре сделать Уиллиса дедушкой.

Двухэтажный особняк находится в горах американского штата Айдахо на 10 Га земли, жилая площадь составляет 760 метров квадратных, а рядом есть горный водопад и бассейн. Внутри расположены 6 ванных комнат, 6 спальных комнат, а также камины, обложенные настоящим камнем. Актер женился во второй раз в 2005 году на модели Эмме Хемминг, а Деми Мур пошла под венец с Эштаном Катчером.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 12:00

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