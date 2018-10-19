Брюс Уиллис расстается с домом, где много лет жил с Деми Мур





Самый высокооплачиваемый киноактер Голливуда Брюс Уиллис решил продать дом за $6,5 млн, где он проживал с актрисой Деми Мур на протяжении 13 лет, чтобы окончательно "закрыть книгу воспоминаний" о прежней жизни. Особняк был куплен в 80 годах, супруги вырастили в этом доме трех дочерей. Кстати, девочки так выросли, что могут вскоре сделать Уиллиса дедушкой.Двухэтажный особняк находится в горах американского штата Айдахо на 10 Га земли, жилая площадь составляет 760 метров квадратных, а рядом есть горный водопад и бассейн. Внутри расположены 6 ванных комнат, 6 спальных комнат, а также камины, обложенные настоящим камнем. Актер женился во второй раз в 2005 году на модели Эмме Хемминг, а Деми Мур пошла под венец с Эштаном Катчером.