Канал CNN назвал стройку в Калининградской области «ядерным бункером»





На снимках изображены «ремонтные работы», ведущиеся якобы на 4 военных объектах под Приморском. На фото можно увидеть общий ландшафт местности, а также некоторые постройки. Между тем, в публикации нет аргументов, которые бы подтвердили теорию касательно модернизации «ядерного бункера», а также журналисты не объяснили, с чем в данном случае связаны строительные работы. В статье отмечается, что через 10 недель стройка завершилась.По этому поводу СNN взял комментарий у адмирала Джеймса Фогго, являющегося главой командования объединенных сил НАТО в штаб-квартире в Неаполе. Но он ограничился общими фразами касательно отношений "Россия — НАТО". По заявлению военного, в случае возникновения угрозы будет брошен ответный вызов.