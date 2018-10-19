Uber создаст сервис для временных подработок





На данный момент новый сервис готовят к запуску, и в Uber ищут сотрудников для его реализации. Проект Uber Works начнет работать в Чикаго, где на данный момент проходит поиск людей. Эксперты отмечают, что запуск проекта вдали от Силиконовой долины, где находится штаб-квартира компании, связан с желанием руководства сохранить его детали в тайне. Кандидаты в проект должны понимать, что им придется много работать по ночам, в праздничные и выходные дни, когда временные подработки наиболее востребованы.Для развития нового сервиса, который должен свести работодателя и соискателя на временную работу, будет использована имеющаяся у компании база данных. Участие водителей в новом сервисе должно удержать их в статусе партнера Uber и предоставит им новую возможность для заработка. По мнению экспертов, развитие нового проекта связано со скорым выходом Uber на IPO и должен продемонстрировать потенциальным инвесторам гибкость компании. Отмечается, что до этого Uber уже развивал сервисы, не связанные с поиском такси — грузоперевозки, поставки еды из ресторанов и кафе и другие.IPO компании запланирована на начало следующего года. По некоторым данным, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley уже провели первичную оценку стоимости Uber, которая составила 120 млрд долларов. Это выше рыночной цены General Motors (GM), Ford Motor и Chrysler Fiat Automobiles.