Uber создаст сервис для временных подработок
Разработчики компании Uber сообщили, что намерены создать сервис для поиска временных подработок. Новый проект должен помочь работодателям найти сотрудников для выполнения временных работ.
На данный момент новый сервис готовят к запуску, и в Uber ищут сотрудников для его реализации. Проект Uber Works начнет работать в Чикаго, где на данный момент проходит поиск людей. Эксперты отмечают, что запуск проекта вдали от Силиконовой долины, где находится штаб-квартира компании, связан с желанием руководства сохранить его детали в тайне. Кандидаты в проект должны понимать, что им придется много работать по ночам, в праздничные и выходные дни, когда временные подработки наиболее востребованы.
Для развития нового сервиса, который должен свести работодателя и соискателя на временную работу, будет использована имеющаяся у компании база данных. Участие водителей в новом сервисе должно удержать их в статусе партнера Uber и предоставит им новую возможность для заработка. По мнению экспертов, развитие нового проекта связано со скорым выходом Uber на IPO и должен продемонстрировать потенциальным инвесторам гибкость компании. Отмечается, что до этого Uber уже развивал сервисы, не связанные с поиском такси — грузоперевозки, поставки еды из ресторанов и кафе и другие.
IPO компании запланирована на начало следующего года. По некоторым данным, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley уже провели первичную оценку стоимости Uber, которая составила 120 млрд долларов. Это выше рыночной цены General Motors (GM), Ford Motor и Chrysler Fiat Automobiles.
На данный момент новый сервис готовят к запуску, и в Uber ищут сотрудников для его реализации. Проект Uber Works начнет работать в Чикаго, где на данный момент проходит поиск людей. Эксперты отмечают, что запуск проекта вдали от Силиконовой долины, где находится штаб-квартира компании, связан с желанием руководства сохранить его детали в тайне. Кандидаты в проект должны понимать, что им придется много работать по ночам, в праздничные и выходные дни, когда временные подработки наиболее востребованы.
Для развития нового сервиса, который должен свести работодателя и соискателя на временную работу, будет использована имеющаяся у компании база данных. Участие водителей в новом сервисе должно удержать их в статусе партнера Uber и предоставит им новую возможность для заработка. По мнению экспертов, развитие нового проекта связано со скорым выходом Uber на IPO и должен продемонстрировать потенциальным инвесторам гибкость компании. Отмечается, что до этого Uber уже развивал сервисы, не связанные с поиском такси — грузоперевозки, поставки еды из ресторанов и кафе и другие.
IPO компании запланирована на начало следующего года. По некоторым данным, Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley уже провели первичную оценку стоимости Uber, которая составила 120 млрд долларов. Это выше рыночной цены General Motors (GM), Ford Motor и Chrysler Fiat Automobiles.
Экономика
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:30