Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о возвращении на телепроект





Несколько часов назад Либерж Кпадону разместила в личном микроблоге новый пост, в котором заявила преданным поклонникам, что мечтает поучаствовать в конкурсе «Дома-2» - «Человек года 2018».По словам Либерж, ее очень шокировала новость о том, что в конкурс начали возвращать выбывших участников, да еще и каких. Шанс снова завоевать любовь телезрителей дается не так часто, поэтому им нужно уж точно воспользоваться в полной мере.Либерж решила поинтересоваться у поклонников, может ей вернуться в середине конкурса на телепроект «Дом-2» и снова попробовать побороться за московскую недвижимость, которую в прошлый раз под неким давлением и довольно тяжелым эмоциональным состоянием она попросту уступила своему сопернику Андрею Чуеву и покинула реалити-шоу.Из заявлений Кпадону становится понятно, что бывшую участницу телестройки не устраивает расклад событий, которые на сегодняшний день происходят в Периметре. Либерж уверена, что все ребята на «Доме-2» расслабились и ведут игру нечестно. Также звезда телепроекта поинтересовалась у подписчиков, проголосовали бы они за нее снова, если бы она решила принять участие в конкурсе «Человек года 2018».В конце своего поста Либерж Кпадону подчеркнула, что если бы ей посчастливилось выиграть квартиру в Москве, она бы точно со спокойной душой «сделала себе ЭКО» (экстракорпоральное оплодотворение) и продолжила счастливо жить, но уже в собственном жилище и с наследником.К слову, многим фанатам Либерж понравилась ее идея с возвращением на «Дом-2», а некоторые даже отметили, что точно проголосовали за нее, если бы Кпадону решила принять участие в конкурсе «Человек года 2018».