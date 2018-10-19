АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о возвращении на телепроект

Бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Либерж Кпадону хочет снова вернуться на скандальное реалити-шоу.

Несколько часов назад Либерж Кпадону разместила в личном микроблоге новый пост, в котором заявила преданным поклонникам, что мечтает поучаствовать в конкурсе «Дома-2» - «Человек года 2018».

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о возвращении на телепроект

По словам Либерж, ее очень шокировала новость о том, что в конкурс начали возвращать выбывших участников, да еще и каких. Шанс снова завоевать любовь телезрителей дается не так часто, поэтому им нужно уж точно воспользоваться в полной мере.

Либерж решила поинтересоваться у поклонников, может ей вернуться в середине конкурса на телепроект «Дом-2» и снова попробовать побороться за московскую недвижимость, которую в прошлый раз под неким давлением и довольно тяжелым эмоциональным состоянием она попросту уступила своему сопернику Андрею Чуеву и покинула реалити-шоу.

Из заявлений Кпадону становится понятно, что бывшую участницу телестройки не устраивает расклад событий, которые на сегодняшний день происходят в Периметре. Либерж уверена, что все ребята на «Доме-2» расслабились и ведут игру нечестно. Также звезда телепроекта поинтересовалась у подписчиков, проголосовали бы они за нее снова, если бы она решила принять участие в конкурсе «Человек года 2018».

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о возвращении на телепроект

В конце своего поста Либерж Кпадону подчеркнула, что если бы ей посчастливилось выиграть квартиру в Москве, она бы точно со спокойной душой «сделала себе ЭКО» (экстракорпоральное оплодотворение) и продолжила счастливо жить, но уже в собственном жилище и с наследником.

К слову, многим фанатам Либерж понравилась ее идея с возвращением на «Дом-2», а некоторые даже отметили, что точно проголосовали за нее, если бы Кпадону решила принять участие в конкурсе «Человек года 2018».



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае изучают древний манускрипт о мужчине,
В Новосибирске пенсионерка подарила министру
Samsung выпустит современный смартфон с камерой,
Боевой вертолет США упал на палубу авианосца
Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью
Уникальное косоглазие помогало Леонардо да Винчи
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
Канал CNN назвал стройку в Калининградской
Ученые из Перми выяснили, как избавить аэропорты
Эксперты: Apple откажется от процессоров Intel к
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о
В Приморье партия опасных акул едва не попала на
В Сети опубликован снимок прямоугольного айсберга
В моду войдут смартфоны с "дырявыми" экранами
Звезда «Дома-2» Захар Саленко хочет вернуть Ирину
Студенты керченского колледжа закрывали друг
Стоимость электрокара Porsche Taycan составит от
Сводная сестра обратилась к беременной Меган
Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев подает в суд
Бывшая супруга Романа Абрамовича после развода с
Кристина Асмус показала в Instagram снимок с
Стоимость «Яндекса» обвалилась на миллиард
Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке
Цены на смартфон Xiaomi Mi Mix 3 начинаются от
Психолог рассказал о возможности дружбы между
Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о
Компания Apple начала принимать предзаказы на
«Еда невкусная, развлечений нет»: Ксения Бородина
Учёные создали гидрофильные презервативы,
Ольга Рапунцель решила открыть свадебный бизнес
Просмотреть все новости