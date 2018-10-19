Samsung выпустит современный смартфон с камерой, расположенной под экраном





Samsung стала одной из первых компаний, выпускающих гаджеты с очень узкими рамками по всем сторонам дисплея. Но её уже обогнали китайские коллеги. Южнокорейский производитель в 2019 году собирается под экраны смартфонов интегрировать дактилоскопические датчики, появившиеся в решениях конкурентов. Одновременно с этим компания Samsung разрабатывает новую для устройств современную технологию. Речь идет про фронтальную камеру, которая размещается под поверхностью экрана. В свою очередь, она не будет врезанной в дисплей. Камеру в нерабочем состоянии не будет видно. Поверх нее на дисплее будет отображаться изображение.Согласно полученной информации, Samsung занимается тестированием нескольких подобных прототипов с этой технологией. Первые такие устройства на рынке гаджетов появятся не ранее 2020 года.