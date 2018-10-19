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Samsung выпустит современный смартфон с камерой, расположенной под экраном

Samsung в 2020 году выпустит современный смартфон с камерой, которая расположена под экраном. Камера в нерабочем состоянии не будет видна. На дисплее поверх нее отображаться будет изображение.

Samsung выпустит современный смартфон с камерой, расположенной под экраном

Samsung стала одной из первых компаний, выпускающих гаджеты с очень узкими рамками по всем сторонам дисплея. Но её уже обогнали китайские коллеги. Южнокорейский производитель в 2019 году собирается под экраны смартфонов интегрировать дактилоскопические датчики, появившиеся в решениях конкурентов. Одновременно с этим компания Samsung разрабатывает новую для устройств современную технологию. Речь идет про фронтальную камеру, которая размещается под поверхностью экрана. В свою очередь, она не будет врезанной в дисплей. Камеру в нерабочем состоянии не будет видно. Поверх нее на дисплее будет отображаться изображение.

Согласно полученной информации, Samsung занимается тестированием нескольких подобных прототипов с этой технологией. Первые такие устройства на рынке гаджетов появятся не ранее 2020 года.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:15

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