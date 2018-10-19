Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью
Российского рэпера Джигана заподозрили в измене своей супруге Оксане Самойловой. Якобы он встречается с моделью Ниной Липкиной.
К своим 33 годам исполнитель добился много: у него успешная карьера, красавица-жена и трое замечательных дочерей. В шоу-бизнесе считают, что эта семья является одной из самых показательных. Недавно Оксана Самойлова рассказала, что все свое свободное время проводит дома с мужем и детьми. В правилах их семьи значится, что она не может сама отправиться на вечеринку с подругами.
Несмотря на идеальные отношения с женой, Джигану время от времени приписывают различные романы. Недавно появились сведения, что якобы уже два года артист встречается с моделью, которая по внешности очень сильно напоминает его жену. Девушка, в свою очередь, очень боится Оксану Самойлову, поэтому не хочет, чтобы та узнала об этом союзе. Сам Джиган никак не прокомментировал слухи, но это сделала сама Липкина
«Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезной», — сказала модель в «Историях» в социальной сети Instagram. Над подобными слухами она посмеялась, добавив, что с рэпером не знакома лично.
К своим 33 годам исполнитель добился много: у него успешная карьера, красавица-жена и трое замечательных дочерей. В шоу-бизнесе считают, что эта семья является одной из самых показательных. Недавно Оксана Самойлова рассказала, что все свое свободное время проводит дома с мужем и детьми. В правилах их семьи значится, что она не может сама отправиться на вечеринку с подругами.
Несмотря на идеальные отношения с женой, Джигану время от времени приписывают различные романы. Недавно появились сведения, что якобы уже два года артист встречается с моделью, которая по внешности очень сильно напоминает его жену. Девушка, в свою очередь, очень боится Оксану Самойлову, поэтому не хочет, чтобы та узнала об этом союзе. Сам Джиган никак не прокомментировал слухи, но это сделала сама Липкина
«Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезной», — сказала модель в «Историях» в социальной сети Instagram. Над подобными слухами она посмеялась, добавив, что с рэпером не знакома лично.