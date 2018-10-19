Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью





К своим 33 годам исполнитель добился много: у него успешная карьера, красавица-жена и трое замечательных дочерей. В шоу-бизнесе считают, что эта семья является одной из самых показательных. Недавно Оксана Самойлова рассказала, что все свое свободное время проводит дома с мужем и детьми. В правилах их семьи значится, что она не может сама отправиться на вечеринку с подругами.Несмотря на идеальные отношения с женой, Джигану время от времени приписывают различные романы. Недавно появились сведения, что якобы уже два года артист встречается с моделью, которая по внешности очень сильно напоминает его жену. Девушка, в свою очередь, очень боится Оксану Самойлову, поэтому не хочет, чтобы та узнала об этом союзе. Сам Джиган никак не прокомментировал слухи, но это сделала сама Липкина«Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезной», — сказала модель в «Историях» в социальной сети Instagram. Над подобными слухами она посмеялась, добавив, что с рэпером не знакома лично.