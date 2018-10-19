АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью

Российского рэпера Джигана заподозрили в измене своей супруге Оксане Самойловой. Якобы он встречается с моделью Ниной Липкиной.

Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью

К своим 33 годам исполнитель добился много: у него успешная карьера, красавица-жена и трое замечательных дочерей. В шоу-бизнесе считают, что эта семья является одной из самых показательных. Недавно Оксана Самойлова рассказала, что все свое свободное время проводит дома с мужем и детьми. В правилах их семьи значится, что она не может сама отправиться на вечеринку с подругами.

Несмотря на идеальные отношения с женой, Джигану время от времени приписывают различные романы. Недавно появились сведения, что якобы уже два года артист встречается с моделью, которая по внешности очень сильно напоминает его жену. Девушка, в свою очередь, очень боится Оксану Самойлову, поэтому не хочет, чтобы та узнала об этом союзе. Сам Джиган никак не прокомментировал слухи, но это сделала сама Липкина

«Мой день начался просто прекрасно. О себе я узнала много нового. Надеюсь, эта информация будет для многих очень полезной», — сказала модель в «Историях» в социальной сети Instagram. Над подобными слухами она посмеялась, добавив, что с рэпером не знакома лично.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 11:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае изучают древний манускрипт о мужчине,
В Новосибирске пенсионерка подарила министру
Samsung выпустит современный смартфон с камерой,
Боевой вертолет США упал на палубу авианосца
Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью
Уникальное косоглазие помогало Леонардо да Винчи
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
Канал CNN назвал стройку в Калининградской
Ученые из Перми выяснили, как избавить аэропорты
Эксперты: Apple откажется от процессоров Intel к
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о
В Приморье партия опасных акул едва не попала на
В Сети опубликован снимок прямоугольного айсберга
В моду войдут смартфоны с "дырявыми" экранами
Звезда «Дома-2» Захар Саленко хочет вернуть Ирину
Студенты керченского колледжа закрывали друг
Стоимость электрокара Porsche Taycan составит от
Сводная сестра обратилась к беременной Меган
Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев подает в суд
Бывшая супруга Романа Абрамовича после развода с
Кристина Асмус показала в Instagram снимок с
Стоимость «Яндекса» обвалилась на миллиард
Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке
Цены на смартфон Xiaomi Mi Mix 3 начинаются от
Психолог рассказал о возможности дружбы между
Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о
Компания Apple начала принимать предзаказы на
«Еда невкусная, развлечений нет»: Ксения Бородина
Учёные создали гидрофильные презервативы,
Ольга Рапунцель решила открыть свадебный бизнес
Просмотреть все новости