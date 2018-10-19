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Уникальное косоглазие помогало Леонардо да Винчи создавать шедевры

Леонардо да Винчи мог создавать свои шедевры благодаря необычному виду косоглазия. Британский офтальмолог обнаружил у художника признаки, указывающие на наличие этого недуга.

Уникальное косоглазие помогало Леонардо да Винчи создавать шедевры

В частности, Кристофер Тайлер из Лондонского городского университета исследовал шесть работ и несколько автопортретов, на которых был изображен Леонардо да Винчи. Среди них две скульптуры, две картины маслом и два рисунка. На всех изображениях зрачок художника отклонялся от срединной линии, что обычно происходит, когда у человека есть косоглазие.

При этом глазной недуг совсем не мешает работе художников, подчеркивают исследователи. Так, Рембрандт, Дега и Дюрер страдали косоглазием. У Леонардо да Винчи было прерывистое расходящееся косоглазие, обострявшее стереоскопическое зрение. Поэтому художник мог создавать свои работы, невзирая на дефект зрения.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:45

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