Уникальное косоглазие помогало Леонардо да Винчи создавать шедевры





В частности, Кристофер Тайлер из Лондонского городского университета исследовал шесть работ и несколько автопортретов, на которых был изображен Леонардо да Винчи. Среди них две скульптуры, две картины маслом и два рисунка. На всех изображениях зрачок художника отклонялся от срединной линии, что обычно происходит, когда у человека есть косоглазие.При этом глазной недуг совсем не мешает работе художников, подчеркивают исследователи. Так, Рембрандт, Дега и Дюрер страдали косоглазием. У Леонардо да Винчи было прерывистое расходящееся косоглазие, обострявшее стереоскопическое зрение. Поэтому художник мог создавать свои работы, невзирая на дефект зрения.