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Ученые из Перми выяснили, как избавить аэропорты от птиц

Ученые из Пермского университета провели исследования и выяснили, какие виды птиц опасны для самолетов. Также были озвучены рекомендации, как можно избавить аэропорты от скопления пернатых, столкновения с которыми чреваты серьезной опасностью.

Ученые из Перми выяснили, как избавить аэропорты от птиц

Ученые Пермского университета провели ряд исследований и выяснили, что опасными для самолетов являются птицы из семейства чайковых, их вес может достигать до 1 килограмма. Также опасны стайные птицы: голуби, утки и хищники, которые охотятся днем. По мнению орнитологов, наиболее опасные моменты возникают во время того, как самолет взлетает или приземляется на полосу. Самым сложным периодом для пилотов является конец лета, когда основную часть стай составляет молодняк, не имеющий достаточного опыта.

Особое внимание ученые уделили причине скопления пернатых в районах аэропортов. Предполагается, что городские свалки и фермерские объекты могут привлекать стаи различных птиц. Для уменьшения интереса пернатых к аэропортам их решено отпугивать с помощью зеркальных каруселей и пиротехники. И на всякий случай, на некоторые аэродромах содержатся ручные хищные птицы.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:30

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