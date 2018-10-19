Студенты керченского колледжа закрывали друг друга от пуль – очевидцы





Спасшихся студенток пригласили на радио «Керчь FM», где они рассказали некоторые подробности. Когда девушки услышали хлопок, мелькнула мысль, что это какая-то злая шутка. Но когда пришло понимание опасности, у многих началась паника. При этом некоторые молодые люди не теряли самообладания, помогая более слабым выбраться из опасной зоны и подвергая себя реальной опасности.На территории внутреннего дворика колледжа парень хотел спасти девушку, но, прикрывая ее собой, получил смертельное ранение. Одна из собеседниц сообщила, что пыталась спасти свою 16-летнюю одногруппницу, но та так и не пришла в сознание и скончалась от большой кровопотери.