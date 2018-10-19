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Студенты керченского колледжа закрывали друг друга от пуль – очевидцы

Студенты керченского политехнического колледжа закрывали друг друга от пуль, помогая спастись ценой своих жизней. Об этом рассказали две студентки, ставшие очевидцами трагических событий.

Студенты керченского колледжа закрывали друг друга от пуль – очевидцы

Спасшихся студенток пригласили на радио «Керчь FM», где они рассказали некоторые подробности. Когда девушки услышали хлопок, мелькнула мысль, что это какая-то злая шутка. Но когда пришло понимание опасности, у многих началась паника. При этом некоторые молодые люди не теряли самообладания, помогая более слабым выбраться из опасной зоны и подвергая себя реальной опасности.

На территории внутреннего дворика колледжа парень хотел спасти девушку, но, прикрывая ее собой, получил смертельное ранение. Одна из собеседниц сообщила, что пыталась спасти свою 16-летнюю одногруппницу, но та так и не пришла в сознание и скончалась от большой кровопотери.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:38

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