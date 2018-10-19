Звезда «Дома-2» Захар Саленко хочет вернуть Ирину Пинчук





Считанные часы назад Захар Саленко опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором заявил, что сейчас хочет только одного – вернуть Ирину Пинчук. По словам молодого человека, он понял, что не может жить без брюнетки после того, как провел ночь с Анастасией Ендальцевой в гостинице.Захар подчеркнул, что не изменял Ирине, однако все-таки согласился с тем, что предал свои чувства. Оказывается, Саленко хорошо понимает, что это не правильно, когда за две недели отношений не было ни одного дня, чтобы они с брюнеткой не скандалили. По словам участника «Дома-2», именно череда конфликтов и стала причиной того, что они с Пинчук решили заявить на Лобном месте о своем расставании.Тем не менее, на данный момент Захар настроен очень серьезно, ведь поговорив с Ириной наедине, понял, что по-прежнему испытывает к девушке чувства, да и самой брюнетке он небезразличен. Пока Саленко точно не может сказать, простит ли его возлюбленная или все-таки нет, однако просто так, «без боя» молодой человек не намерен сдаваться.Захар также отметил, что если бы не ситуация, в которой сейчас оказалась его пара, он бы никогда не понял, что на самом деле чувствует к Ирине, поэтому в некоторой степени даже рад тому, что тогда поехал с Анастасией Ендальцевой в гостиницу. По словам Саленко, тогда он просто внушил себе мысль о том, что Пинчук на самом деле не любит его, поэтому терять ему особо нечего.К слову, некоторые телезрители «Дома-2» до сих пор уверены в том, что Захар Саленко равнодушен к Ирине Пинчук, и любит парень по-прежнему экс-возлюбленную Валерию Фрост, которая недавно официально объявила о том, что начала встречаться со скандальным наследником миллионера Александром Шарыго.