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Звезда «Дома-2» Захар Саленко хочет вернуть Ирину Пинчук

Эпатажный участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Захар Саленко понял, что хочет быть только с Ириной Пинчук.

Считанные часы назад Захар Саленко опубликовал в личном инста-блоге пост, в котором заявил, что сейчас хочет только одного – вернуть Ирину Пинчук. По словам молодого человека, он понял, что не может жить без брюнетки после того, как провел ночь с Анастасией Ендальцевой в гостинице.

Звезда «Дома-2» Захар Саленко хочет вернуть Ирину Пинчук

Захар подчеркнул, что не изменял Ирине, однако все-таки согласился с тем, что предал свои чувства. Оказывается, Саленко хорошо понимает, что это не правильно, когда за две недели отношений не было ни одного дня, чтобы они с брюнеткой не скандалили. По словам участника «Дома-2», именно череда конфликтов и стала причиной того, что они с Пинчук решили заявить на Лобном месте о своем расставании.

Тем не менее, на данный момент Захар настроен очень серьезно, ведь поговорив с Ириной наедине, понял, что по-прежнему испытывает к девушке чувства, да и самой брюнетке он небезразличен. Пока Саленко точно не может сказать, простит ли его возлюбленная или все-таки нет, однако просто так, «без боя» молодой человек не намерен сдаваться.

Звезда «Дома-2» Захар Саленко хочет вернуть Ирину Пинчук

Захар также отметил, что если бы не ситуация, в которой сейчас оказалась его пара, он бы никогда не понял, что на самом деле чувствует к Ирине, поэтому в некоторой степени даже рад тому, что тогда поехал с Анастасией Ендальцевой в гостиницу. По словам Саленко, тогда он просто внушил себе мысль о том, что Пинчук на самом деле не любит его, поэтому терять ему особо нечего.

К слову, некоторые телезрители «Дома-2» до сих пор уверены в том, что Захар Саленко равнодушен к Ирине Пинчук, и любит парень по-прежнему экс-возлюбленную Валерию Фрост, которая недавно официально объявила о том, что начала встречаться со скандальным наследником миллионера Александром Шарыго.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:41

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