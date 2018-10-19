Эксперты: Apple откажется от процессоров Intel к 2021 году





Именно к 2020 или 2021 году Apple выпустит на рынок первый Mac, оснащенный собственным процессором. Новое решение будет создано на новой архитектуре ARM, а не х86.Новые технологии также в скором времени будут применяться и в Apple Car. К 2023 году купертиновцы создадут собственную платформу. Эксперты отмечают, что это уже не первые слухи, согласно которым американские разработчики сконструируют собственный автомобиль, а не только беспилотные системы.Мин-Чи Куо отмечает, что Apple с каждым годом будет все больше зависеть от TSMC, поскольку компания станет основным производителем полупроводников. По предварительной информации, однокристальные системы для Apple A13 и A14 будет производить исключительно TSMC.