Эксперты: Apple откажется от процессоров Intel к 2021 году
Эксперт IT-индустрии Мин-Чи Куо заявил, что компания Apple откажется от использования процессоров Intel к 2021 году в своих персональных компьютерах. На данный момент производитель самостоятельно выпускает платы микрочипы для смартфонов, планшетов и умных часов.
Именно к 2020 или 2021 году Apple выпустит на рынок первый Mac, оснащенный собственным процессором. Новое решение будет создано на новой архитектуре ARM, а не х86.
Новые технологии также в скором времени будут применяться и в Apple Car. К 2023 году купертиновцы создадут собственную платформу. Эксперты отмечают, что это уже не первые слухи, согласно которым американские разработчики сконструируют собственный автомобиль, а не только беспилотные системы.
Мин-Чи Куо отмечает, что Apple с каждым годом будет все больше зависеть от TSMC, поскольку компания станет основным производителем полупроводников. По предварительной информации, однокристальные системы для Apple A13 и A14 будет производить исключительно TSMC.
Именно к 2020 или 2021 году Apple выпустит на рынок первый Mac, оснащенный собственным процессором. Новое решение будет создано на новой архитектуре ARM, а не х86.
Новые технологии также в скором времени будут применяться и в Apple Car. К 2023 году купертиновцы создадут собственную платформу. Эксперты отмечают, что это уже не первые слухи, согласно которым американские разработчики сконструируют собственный автомобиль, а не только беспилотные системы.
Мин-Чи Куо отмечает, что Apple с каждым годом будет все больше зависеть от TSMC, поскольку компания станет основным производителем полупроводников. По предварительной информации, однокристальные системы для Apple A13 и A14 будет производить исключительно TSMC.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 10:15