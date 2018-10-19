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Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев подает в суд

Победитель реалити-шоу «Замуж за Бузову» 35-летний сыровар Денис Лебедев решил устроить судебные разбирательства, пока его «возлюбленная» плачет на тему того, что ее вновь предали.

Несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что Денис Лебедев подал в суд. Правда, бизнесмен намерен судиться не с Ольгой Бузовой, которой продолжает то и дело клясться в любви, а с журналистами. По словам сыровара, СМИ перековеркивает действительность.

Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев подает в суд

На данный момент Денис во всеуслышание по-прежнему заявляет, что Вита, которую представили в качестве его тайной пассии, является всего лишь деловым партнером. Из рассказа Лебедева становится понятно, что он и вправду занимал деньги у своего бизнес-партнера, только делал это не во время участия в телепроекте, а уже после для того, чтобы продолжать ухаживать и делать приятное Ольге Бузовой.

По мнению многочисленных преданных поклонников реалити-шоу «Замуж за Бузову», словам Дениса Лебедева следует верить, ведь многое из того, что он рассказывает очень похоже на правду.

Если задуматься, с момента окончания телепроекта и до того, как была показана в эфирах финальная серия, прошло довольно много времени, а поющую телеведущую нужно было как-то поражать и изумлять, вот и пришлось Лебедеву набраться кредитов. Он рассчитывал, что сможет вернуть все долги из «приданного», тем более, что сыровар из него никакой, а бизнес не приносит хороших доходов, да и принадлежит дело скорее не ему, а его любовнице Вите.

Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев подает в суд

«Бедная Бузова! Снова наступила на те же грабли!», «Мне очень жалко Ольгу! Видно же, что ей уже очень хочется семьи и деток, как и каждой нормальной женщине..Очень жаль, что такой «жених» ей снова попался!», «Бузова, Бузова, ничему тебя жизнь вижу не учит..» - продолжают активно писать телезрители проекта «Замуж за Бузову» в Сети.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:10

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