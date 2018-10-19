Стоимость электрокара Porsche Taycan составит от 80 тысяч евро





О стоимости электрокара Porsche Taycan сообщили зарубежные профильные СМИ, ссылаясь на директора электрической линейки немецкой компании Роберта Майера. В свою очередь, финансовый директор автоконцерна Лутц Мешке заявил, что цена максимальных комплектаций электрического автомобиля составит около 200 тысяч евро.Электрокар Porsche Taycan немецкие производители оснастили двумя электрическими моторами, которые были разработаны итальянскими специалистами фирмы Magneti Mirelli. Общая производительность двигателей составляет 600 лошадиных сил. До контрольной «сотни» транспортное средство набирает разгон за 3,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена 500 км/час. Благодаря специальной системе быстрой зарядки за 15 минут машину можно будет зарядить энергией, которой хватит на путь продолжительностью 400 километров.