АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
EUR 75.57 USD 65.72
Курс валют на 19.10.2018

Стоимость электрокара Porsche Taycan составит от 80 тысяч евро

Представители компании Porsche сообщили стоимость электрического спорткара Taycan. Согласно предварительным данным, цена на базовую модификацию автомобиля составит около 80 тысяч евро.

Стоимость электрокара Porsche Taycan составит от 80 тысяч евро

О стоимости электрокара Porsche Taycan сообщили зарубежные профильные СМИ, ссылаясь на директора электрической линейки немецкой компании Роберта Майера. В свою очередь, финансовый директор автоконцерна Лутц Мешке заявил, что цена максимальных комплектаций электрического автомобиля составит около 200 тысяч евро.

Электрокар Porsche Taycan немецкие производители оснастили двумя электрическими моторами, которые были разработаны итальянскими специалистами фирмы Magneti Mirelli. Общая производительность двигателей составляет 600 лошадиных сил. До контрольной «сотни» транспортное средство набирает разгон за 3,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена 500 км/час. Благодаря специальной системе быстрой зарядки за 15 минут машину можно будет зарядить энергией, которой хватит на путь продолжительностью 400 километров.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае изучают древний манускрипт о мужчине,
В Новосибирске пенсионерка подарила министру
Samsung выпустит современный смартфон с камерой,
Боевой вертолет США упал на палубу авианосца
Рэпера Джигана заподозрили в измене жене с моделью
Уникальное косоглазие помогало Леонардо да Винчи
Эти продукты "убивают" сердце, заявили кардиологи
Канал CNN назвал стройку в Калининградской
Ученые из Перми выяснили, как избавить аэропорты
Эксперты: Apple откажется от процессоров Intel к
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону задумалась о
В Приморье партия опасных акул едва не попала на
В Сети опубликован снимок прямоугольного айсберга
В моду войдут смартфоны с "дырявыми" экранами
Звезда «Дома-2» Захар Саленко хочет вернуть Ирину
Студенты керченского колледжа закрывали друг
Стоимость электрокара Porsche Taycan составит от
Сводная сестра обратилась к беременной Меган
Жених Ольги Бузовой Денис Лебедев подает в суд
Бывшая супруга Романа Абрамовича после развода с
Кристина Асмус показала в Instagram снимок с
Стоимость «Яндекса» обвалилась на миллиард
Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке
Цены на смартфон Xiaomi Mi Mix 3 начинаются от
Психолог рассказал о возможности дружбы между
Дочь Джорджа Буша-младшего рассказала о
Компания Apple начала принимать предзаказы на
«Еда невкусная, развлечений нет»: Ксения Бородина
Учёные создали гидрофильные презервативы,
Ольга Рапунцель решила открыть свадебный бизнес
Просмотреть все новости