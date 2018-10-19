Сводная сестра обратилась к беременной Меган Маркл с призывом о примирении
Беременность Меган Маркл может стать поводом для примирения со сводной сестрой Самантой Грант, которую выгнали со свадьбы герцогини и принца. Продолжительное время Саманта Грант негативно относилась к сестре и ее новым родственникам, но узнав о ее беременности, она поменяла свое отношение.
По словам Саманты Грант, ранее она не понимала, зачем говорила все те неприятные вещи. Но теперь она рада будущему малышу и считает, что ради него необходимо забыть все обиды, так будет лучше для Меган, принца Гарри и их будущего ребенка.
Ранее 53-летняя Саманта Грант рассказывала, что причиной разногласий с Меган Маркл стал их общий отец Томас Маркл. Меган якобы обидела его и вела себя с ним неправильно. А затем Саманта пыталась попасть без приглашения на свадьбу в Кенсингтонский дворец, откуда сопротивлявшуюся женщину вывели несколько офицеров.
По словам Саманты Грант, ранее она не понимала, зачем говорила все те неприятные вещи. Но теперь она рада будущему малышу и считает, что ради него необходимо забыть все обиды, так будет лучше для Меган, принца Гарри и их будущего ребенка.
Ранее 53-летняя Саманта Грант рассказывала, что причиной разногласий с Меган Маркл стал их общий отец Томас Маркл. Меган якобы обидела его и вела себя с ним неправильно. А затем Саманта пыталась попасть без приглашения на свадьбу в Кенсингтонский дворец, откуда сопротивлявшуюся женщину вывели несколько офицеров.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:15