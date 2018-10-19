Бывшая супруга Романа Абрамовича после развода с олигархом стала посещать храм





Супруги Абрамович прожили в браке 16 лет, а в 2007 году они развелись. Многие заметили, что 51-летняя Ирина после того, как рассталась с мужем, перестала общаться с журналистами и не бывает на светских мероприятиях. По словам бывшей супруги российского миллиардера, её жизнь действительно поменялась, но она ни от кого не скрывается, просто сейчас у неё совершенно иные интересы, а вместо вечеринок она ходит в храм. Также она бывает в театрах, музеях и на выставках.Ирина Абрамович считает, что её жизнь изменилась в лучшую сторону, так как она осознала истинные ценности – общение с детьми, близкими и Богом, а также она интересуется всем, что связано с культурой, и коллекционирует русские и византийские иконы.