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Цены на смартфон Xiaomi Mi Mix 3 начинаются от 490 долларов

Инсайдерские источники сообщили в Сети первую информацию о том, сколько стоит Xiaomi Mi Mix 3. Минимальная цена на этот смартфон составит 490 долларов. Речь идет о версии с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти.

Цены на смартфон Xiaomi Mi Mix 3 начинаются от 490 долларов

Источник сообщил, что Xiaomi Mi Mix 3 будет предлагаться в двух исполнениях: с обычным и керамическим корпусом, что и отразится на его цене. В стандартном варианте гаджет будет стоить 535 долларов за модель с 6 Гб ОЗу и 128 Гб флэш-памяти, 575 долларов (8 и 128 Гб) и 620 долларов (8 и 256 Гб).

Модель с керамическим корпусом обойдется своему владельцу минимум в 635 долларов (6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти). С повышением показателей будет расти и цена: соответственно 675, 720 и 765 долларов.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:25

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