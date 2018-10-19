Цены на смартфон Xiaomi Mi Mix 3 начинаются от 490 долларов





Источник сообщил, что Xiaomi Mi Mix 3 будет предлагаться в двух исполнениях: с обычным и керамическим корпусом, что и отразится на его цене. В стандартном варианте гаджет будет стоить 535 долларов за модель с 6 Гб ОЗу и 128 Гб флэш-памяти, 575 долларов (8 и 128 Гб) и 620 долларов (8 и 256 Гб).Модель с керамическим корпусом обойдется своему владельцу минимум в 635 долларов (6 Гб ОЗУ и 64 Гб флэш-памяти). С повышением показателей будет расти и цена: соответственно 675, 720 и 765 долларов.