Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке ставят оценки заранее.

"Я смотрю у вас накопилось много вопросов ко мне... Ребенок ничего не пропустил, перед вылетом у нас были поставлены оценки в четверти и плюс мы взяли с собой Книги, в конце этой недели у нас начинаются каникулы долгожданные", - рассказывает мама.

"Смысл на такое короткое время всем лететь?!", - не понимает подписчиц Ксюша.

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина на днях летала в рабочую командировку на Остров любви. С ней на Сейшелы ездила старшая дочка Маруся.Однако многочисленные подписчики заметили, что каникул ещё нет, а ребёнок ездит по курортам. Многие удивились, почему Маруся пропускает занятия в школе.Однако Бородина не из тех, кто будет молчать, и моментально ответила всем своим фолловерам в микроблоге. Девушка говорит, что оценки ее дочери поставили заранее, раньше других ребят.Также она сообщает, что на острова они улетели всего на 3 дня и не всей семьей.Также в своей публикации она отметила, что на Сейшелах нет нормального детского отдыха. Никаких детских центров, никаких нормальных аттракционов, возмущена Бородина.