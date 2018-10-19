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Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке ставят оценки заранее

Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке ставят оценки заранее.

Ведущая скандального реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина на днях летала в рабочую командировку на Остров любви. С ней на Сейшелы ездила старшая дочка Маруся.

Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке ставят оценки заранее

Однако многочисленные подписчики заметили, что каникул ещё нет, а ребёнок ездит по курортам. Многие удивились, почему Маруся пропускает занятия в школе.

Однако Бородина не из тех, кто будет молчать, и моментально ответила всем своим фолловерам в микроблоге. Девушка говорит, что оценки ее дочери поставили заранее, раньше других ребят.

"Я смотрю у вас накопилось много вопросов ко мне... Ребенок ничего не пропустил, перед вылетом у нас были поставлены оценки в четверти и плюс мы взяли с собой Книги, в конце этой недели у нас начинаются каникулы долгожданные", - рассказывает мама.

Также она сообщает, что на острова они улетели всего на 3 дня и не всей семьей.

Ксения Бородина в Instagram сказала, что её дочке ставят оценки заранее

"Смысл на такое короткое время всем лететь?!", - не понимает подписчиц Ксюша.

Также в своей публикации она отметила, что на Сейшелах нет нормального детского отдыха. Никаких детских центров, никаких нормальных аттракционов, возмущена Бородина.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:31

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