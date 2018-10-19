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Кристина Асмус показала в Instagram снимок с двоюродной сестрой

Актриса Кристина Асмус в Instagram опубликовала фотографию, на которой она запечатлена со своей двоюродной сестрой. Подписчики звезды отметили, что родственницы похожи между собой, как две капли воды.

Кристина Асмус показала в Instagram снимок с двоюродной сестрой

Кристина Асмус успевает в своей жизни играть в спектаклях, сниматься в фильмах и уделять время на общение со своими близкими людьми. Недавно актриса пригласила на спектакль «Гамлет» свою двоюродную сестру Алису Тют. Постановка, в которой артистка играет роль Офелии, идёт в Санкт-Петербурге на сцене Большого драматического театра. Кристина встретилась с сестрой и сделала совместный снимок, поделившись им со своими подписчиками в социальной сети. В описании к посту теледива написала: «Человек, которым я восхищаюсь всю жизнь!».

Поклонники пришли в восторг от публикации, в комментариях они отметили, что девушки внешне очень похожи, словно родные сёстры. На данный момент публикация набрала почти 30 тысяч «лайков».



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:40

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