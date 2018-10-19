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Компания Apple начала принимать предзаказы на iPhone XR

В компании Apple стартовал прием предзаказов на iPhone XR. С этого дня новый перспективный гаджет доступен для заказа жителям более чем из 50 стран, включая Россию. В рознице он появится 26 октября.

Компания Apple начала принимать предзаказы на iPhone XR

Приобрести iPhone XR можно в различном цветовом исполнении, включая черный, белый, желтый, коралловый и красный. Для россиян такая покупка обойдется в 64 990 рублей за версию с 64 Гб флэш-памяти), 68 990 рублей (128 Гб) или 77 990 рублей (256 Гб). В Соединенных Штатах популярный смартфон стоит соответственно 749, 799 и 899 долларов.

iPhone XR позиционируется «яблочными» разработчиками, как более доступный гаджет. У него имеется LCD-дисплей на 6,1 дюйм, одинарная камера на 12 Мп, функция распознавания лиц и уровень водонепроницаемости IP67. Работа обеспечивается 7-нанометровым процессором A12 Bionic.



 
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Технологии
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:55

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