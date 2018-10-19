Компания Apple начала принимать предзаказы на iPhone XR





Приобрести iPhone XR можно в различном цветовом исполнении, включая черный, белый, желтый, коралловый и красный. Для россиян такая покупка обойдется в 64 990 рублей за версию с 64 Гб флэш-памяти), 68 990 рублей (128 Гб) или 77 990 рублей (256 Гб). В Соединенных Штатах популярный смартфон стоит соответственно 749, 799 и 899 долларов.iPhone XR позиционируется «яблочными» разработчиками, как более доступный гаджет. У него имеется LCD-дисплей на 6,1 дюйм, одинарная камера на 12 Мп, функция распознавания лиц и уровень водонепроницаемости IP67. Работа обеспечивается 7-нанометровым процессором A12 Bionic.