«Еда невкусная, развлечений нет»: Ксения Бородина в Instagram сказала, что не любит Сейшелы

«Приезжаю сюда, потому что приходится находиться по работе, конечно, виды тут потрясающие..., но в остальном всё... еда невкусная совсем, развлечений нет никаких, я даже сейчас не про клубы..., но типа кинотеатра, боулинга, каких-то водных развлечений почти нет... я молчу уже про торговые и Детские центры...», - недовольна избалованная городом Бородина.

«Я люблю Тай, люблю Бали, я бы выбирала эти места для отдыха!», - вспоминает свои любимые места жена Курбана Омарова.

Однако девушка в Instagram не рекомендует фанатам посещать эти экзотические острова. Уже не первый год Бородина вынуждена работать в «нечеловеческих» условиях».Улыбаясь с экранов, Ксюша, по всей вероятности, думает совсем о другом. У себя в Instagram теледива оставила пост, где ответила, почему она не любит Сейшелы.Она отмечает, что хорошие рестораны и кафе только в отелях, а также тут нет никаких экскурсий. Девушка подчеркивает, что участники Дома-2 живут на острове, у них там на вилах всё супер. Но для туризма Сейшелы не годятся, уверена Ксения.Многочисленные подписчики ответили знаменитости, что много россиян не могут позволить себе даже отдых на Азовском море.