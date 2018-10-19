«Еда невкусная, развлечений нет»: Ксения Бородина в Instagram сказала, что не любит Сейшелы
Ведущая Дома-2 Ксения Бородина отправилась в рабочую командировку на Сейшелы. С ней полетела старшая дочь Маруся.
Однако девушка в Instagram не рекомендует фанатам посещать эти экзотические острова. Уже не первый год Бородина вынуждена работать в «нечеловеческих» условиях».
Улыбаясь с экранов, Ксюша, по всей вероятности, думает совсем о другом. У себя в Instagram теледива оставила пост, где ответила, почему она не любит Сейшелы.
Она отмечает, что хорошие рестораны и кафе только в отелях, а также тут нет никаких экскурсий. Девушка подчеркивает, что участники Дома-2 живут на острове, у них там на вилах всё супер. Но для туризма Сейшелы не годятся, уверена Ксения.
Многочисленные подписчики ответили знаменитости, что много россиян не могут позволить себе даже отдых на Азовском море.
Однако девушка в Instagram не рекомендует фанатам посещать эти экзотические острова. Уже не первый год Бородина вынуждена работать в «нечеловеческих» условиях».
Улыбаясь с экранов, Ксюша, по всей вероятности, думает совсем о другом. У себя в Instagram теледива оставила пост, где ответила, почему она не любит Сейшелы.
«Приезжаю сюда, потому что приходится находиться по работе, конечно, виды тут потрясающие..., но в остальном всё... еда невкусная совсем, развлечений нет никаких, я даже сейчас не про клубы..., но типа кинотеатра, боулинга, каких-то водных развлечений почти нет... я молчу уже про торговые и Детские центры...», - недовольна избалованная городом Бородина.
Она отмечает, что хорошие рестораны и кафе только в отелях, а также тут нет никаких экскурсий. Девушка подчеркивает, что участники Дома-2 живут на острове, у них там на вилах всё супер. Но для туризма Сейшелы не годятся, уверена Ксения.
«Я люблю Тай, люблю Бали, я бы выбирала эти места для отдыха!», - вспоминает свои любимые места жена Курбана Омарова.
Многочисленные подписчики ответили знаменитости, что много россиян не могут позволить себе даже отдых на Азовском море.