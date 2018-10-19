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Ольга Рапунцель решила открыть свадебный бизнес

Ольга Рапунцель не впервые пытается реализовать себя в предпринимательской среде.

Первоначально одиозная участница "Дома-2" изъявляла желание к открытию магазина для взрослых. А в помощь ей была бы специфическая телестроевская слава, которая способствовала бы продвижению сети интим-магазинов по всей стране.

Ольга Рапунцель решила открыть свадебный бизнес

Потом возникла новая идея. После появления первенца Ольга раздумывала об открытии магазина детской одежды, в котором сама бы могла продавать вещи для малышей.

Но этим планам не суждено было сбыться, и Рапунцель решила податься в свадебный бизнес, где, по её личному мнению, крутится большое количество денег. Она уже начала делать первые шаги в этом начинании, приступив к обучению. В скором времени курсы подойдут к завершению, и жена Димы Дмитренко сможет организовывать свадьбы другим людям.

"Думаю в ближайшем будущем заняться свадебным бизнесом - содействовать людям в создании семьи, отправляться в путешествия по всему миру, быть свободной, счастливой и независимой... Мечта!", - сказала Ольга Рапунцель.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:36

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