Ольга Рапунцель решила открыть свадебный бизнес

"Думаю в ближайшем будущем заняться свадебным бизнесом - содействовать людям в создании семьи, отправляться в путешествия по всему миру, быть свободной, счастливой и независимой... Мечта!", - сказала Ольга Рапунцель.

Первоначально одиозная участница "Дома-2" изъявляла желание к открытию магазина для взрослых. А в помощь ей была бы специфическая телестроевская слава, которая способствовала бы продвижению сети интим-магазинов по всей стране.Потом возникла новая идея. После появления первенца Ольга раздумывала об открытии магазина детской одежды, в котором сама бы могла продавать вещи для малышей.Но этим планам не суждено было сбыться, и Рапунцель решила податься в свадебный бизнес, где, по её личному мнению, крутится большое количество денег. Она уже начала делать первые шаги в этом начинании, приступив к обучению. В скором времени курсы подойдут к завершению, и жена Димы Дмитренко сможет организовывать свадьбы другим людям.