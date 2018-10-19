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Психолог рассказал о возможности дружбы между мужчиной и женщиной

Психолог Ольга Романив рассказала о дружбе между мужчиной и женщиной. Многие считают, что духовная близость свойственна только однополым людям, а между представителями сильного и слабого пола существует влечение на уровне инстинкта и физиологии. Однако не всё так просто.

Психолог рассказал о возможности дружбы между мужчиной и женщиной

Природа создала женщину и мужчину с разным восприятием мира, что стало одной из причин взаимной притягательности полов. Вопросы «Чего хотят женщины?» и «О чем думают мужчины?» на протяжении многих лет будоражат умы практически каждого, создавая почву для самых разных версий. Желание узнать друг друга является основной силой притяжения и ключевым фактором для возникновения дружбы, отмечает эксперт.

Преимуществом дружбы между мужчиной и женщиной является отсутствие конкуренции. К тому же друг противоположного пола может помочь в решении проблем, оценив ситуацию под другим углом и, возможно, рассмотрев то, чего под воздействием эмоций заметить невозможно.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:20

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